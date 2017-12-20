12月19日，记者从广东省卫生计生委获悉，广东省基层医疗卫生机构管理信息系统全面上线，标志着广东省15个地级市、1967家基层医疗卫生机构将打破信息壁垒，实现医疗数据的互联互通。

近五年省财政投9亿支持医疗信息化建设

据统计，近5年省财政共投入近9亿元，支持省基层医疗卫生机构管理信息系统、省全民健康信息综合管理平台、远程医疗平台等三大项目建设。

2016年，广东着手建设基层医疗机构管理信息系统建设。项目率先在韶关、肇庆试点，随后在全省15个地级市、1967家基层医疗卫生机构中展开。建设内容包括省、市两级共16个数据中心；一套一体化的基层医疗卫生机构业务管理信息系统；为基层医疗卫生机构统一配备电脑、打印机、读卡器等终端设备。

广东省卫生计生委主任段宇飞介绍，项目要建成省市两级数据交换平台，实现全员人口数据库、居民电子健康档案数据库和电子病历数据库三库融合，进而实现电子病历和健康档案在全省范围内互联互通，最终促进分级诊疗制度顺利实施。

项目建设一年多来，全省15个地市均建成联结全部基层医疗卫生机构的业务专网；编制“广东省基层医疗卫生机构信息标准”；15个地市的基层医疗卫生机构使用了统一的药品目录、疾病编码、手术编码和收费编码；制定统一的业务流程，全省1967家基层医疗卫生机构使用统一的业务管理信息系统；建成一个动态更新的居民电子健康档案数据库，实现全员人口数据库、居民电子健康档案数据库和电子病历数据库三库融合；形成一个新型惠民服务模式，基层医疗卫生机构管理信息系统与医保信息系统有效对接，促进分级诊疗制度落地、实现“大病在医院，小病在社区”。

今年省财政投3.22亿建设远程医疗体系

下一步如何提升我省全民健康信息化水平？段宇飞说，大数据在保障和改善民生方面大有作为。政府要推进“互联网+医疗”，推进医药卫生等领域大数据普及应用，不断提升公共服务均等化、普惠化、便捷化水平。

具体而言，政府要注重大型信息化项目建设带动。段宇飞表示，目前仍有两个在建大型信息化项目，一个是省级全民健康信息综合管理平台。省财政已投入1.85亿元，打造地市级健康信息平台。平台将聚集各级各类医疗卫生机构，最终实现公众服务、基本医疗、公共卫生、计划生育、药品管理、医疗保障、综合监管等功能。

另一个则是远程医疗服务体系建设项目。段宇飞说，今年省财政投入3.22亿建设远程医疗体系，通过信息化手段，促进优质医疗资源向基层下沉。项目将联接20家三级甲等医院和粤东西北56家县级医院的远程医疗系统，并延伸至乡镇卫生院、社区卫生服务中心和有条件的村卫生站开展远程会诊、远程病理诊断、影像诊断、心电诊断、监护指导、手术指导、远程教育等远程医疗服务。

（责编： 陈濛濛）