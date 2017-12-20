中药审批可以豁免临床试验了？是降低技术门槛吗？近日，国家食品药品监督管理总局公布《中药经典名方复方制剂简化注册审批管理规定（征求意见稿）》，提出符合相关要求的经典名方制剂申报生产，可免报临床试验资料。对此有观点认为这是有意降低中药上市准入门槛，甚至抛弃药品上市基本原则。著名学术杂志《自然》也在其网站刊发记者文章对产品安全性表示担忧。事实果真如此吗？记者为此采访了多位业内权威专家。

只涉经典方 不涉毒性药

据受访药审专家介绍，我国新药在上市之前要进行3期临床试验。这一规定是由西药的理论特征和临床应用所决定的。虽然实验室阶段西药新药的理化性质、分子结构式、药理学和毒理学都已弄清楚，但真用到人身上，临床有效性和安全性仍然未知，因此必须经过临床对照试验验证其安全性和有效性。

“临床试验十分重要。”曾主持和参加多项国家中药新药临床试验和研究设计的中国中医科学院广安门医院党委副书记殷海波说，无论是西药新药，还是时方（与经典方相对应，也叫今方）中药制剂的研发，都必须经过上述临床验证。

广州中医药大学第一附属医院药物临床试验质量管理规范办公室主任、广东药学会药物临床试验专业委员会主任委员杨忠奇教授指出，“豁免临床”的只是中药方剂中极少一部分无论是安全性还是有效性都有充分保证的经典名方。某些网文断章取义误导读者以为所有中药新药注册上市都免临床试验。

俗话说，是药三分毒。不少网友担心，免临床的经典方有毒性怎么办？对此，遴选上述经典方的中国中医科学院中医药发展研究中心“《古代经典名方目录》的制定”课题组专家苏庆民解释说，这种担心大可不必。该课题组制定的遴选原则要求，方剂中不含《药典》2015年版收载的大毒药材，处方中不含十八反、十九畏等配伍禁忌药物。而且适用范围不包括急症、危重症、传染病，不涉及孕妇、婴幼儿等特殊用药人群等，进一步规避了安全风险。这些条件，在《征求意见稿》中也有相应规定。

入选经严筛 保障关卡多

对于入选的经典名方，审批生产是否真的大开方便之门了呢？不少专家对此不但表示否定，而且认为相关要求还特别严、特别多。

中医经典名方众多，国家对于经典名方遴选门槛很高。据苏庆民介绍，“《古代经典名方目录》的制定”项目至今已历时9年，从2008年原国家食品药品监督管理局发布《中药注册管理补充规定》时就启动，经过制订工作方案、组建专家队伍、确定遴选原则与范围、编制古代经典名方简目和详目、征求专家意见等，以“遵古求证”为基本原则逐步推进。从上千古代经典医籍，或有代表性的古医籍中，选择长期为各代医家使用、现代临床仍广泛采用、疗效确切、有较多现代临床研究报道，并经前期问卷调查研究得到临床各科专家广泛认可的上万余首方剂。经过多轮筛选、论证、征求意见和建议、分析整理，首批暂定100首方剂，有望于近期正式公布。应该说，在遴选环节，就对疗效和安全性进行了严格把关。

即使是入选目录的经典名方，也不意味着在安全性和质控方面闯关成功。《征求意见稿》明确规定，申报生产要提供药学及非临床安全性研究资料，并确保申报资料的数据真实、完整、可追溯。杨忠奇指出，通过动物在GLP（优良实验室规范）实验室进行安全性研究和毒理学研究，为产品安全性再设立一道技术关卡。

《征求意见稿》还倒逼生产企业提高质控水平。清华大学化学系罗国安教授注意到，《征求意见稿》中引入的“标准汤剂”概念及相关规定，要求企业必须充分考虑各个环节影响质量的因素，建立严格的全过程内控质量标准。

《征求意见稿》还明确要求经典名方制剂上市后，生产企业按照相关规定开展药品不良反应监测，形成中医经典名方全周期的安全性监管体系。“由此可见监管是十分严谨的，完全不存在所谓降低中药上市准入门槛。”杨忠奇认为。

欧美有趋向 日韩已施行

为何要对中医经典名方豁免临床试验？专家分析，原因是多方面的。

首先，这些经典名方都已有长期的人用经验，疗效和安全性得到广泛验证。“对于这些方剂的开发实行简化程序，有助于节省经费等。”殷海波指出。

其次，欧美等新药审评理念，也开始出现更重视实验科学流程之外的趋势。杨忠奇介绍，美国FDA近年提出，真实世界研究可以作为新药审评依据。“基于随机对照设计的药物临床试验也不是完美的。因为参加试验的受试者都是精心筛选的，受试者人群有限定，安全性评价也是相对的。”杨忠奇指出，近年来因为安全性问题退市的几个著名西药产品，也是经过大规模临床试验验证后才上市的，可见世界上没有绝对药品安全性评价方法。

经典名方审批豁免临床试验的做法，并非我国首创。该做法借鉴了日本汉方药和韩国的相关药审管理经验。日本厚生劳动省于1975年颁布的《一般用汉方制剂承认基准》，收录了210个处方，每一处方均包含明确的配伍、用法用量以及功能主治。任何企业均可在《基准》范围内自主确定成品剂型、制定制备工艺及质量标准，只要在制备工艺中使用水为溶剂即可免除药理和临床研究而直接申请生产许可。《基准》颁布后，日本厚生劳动省的相关顾问机构根据一般用汉方处方审查调研小组的调查结果等讨论确定出处方的增补。日本药品医疗器械局则根据不良反应监测情况与生产企业沟通修改不良反应和注意事项。韩国保健卫生部也规定，11种古典医书里的处方免临床等各种试验，药厂直接生产。上述政策，为日韩的民族药企迅速打开市场、百姓用药都带来了积极效果。

“中医药是我国具有原始创新的领域，具有独特临床优势。开发经典名方，就是为满足临床需求，服务大众健康。”杨忠奇等专家表示，有误解、不客观的地方，就用事实来沟通、交流，消除隔膜。有建设性的意见，就认真思考、改进，让中医药更加健康、自信地发展。

（责编： 陈濛濛）