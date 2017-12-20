今年1月至10月，有1.2万余名婴儿在北京妇产医院出生，比去年同期增加4.5%左右，预计全年分娩量达到了1.5万多人次。昨天，首都医科大学附属北京妇产医院党委副书记、院长严松彪做客“市民对话一把手·市属医院院长”系列节目时透露，今年北京妇产医院分娩的孕产妇中，有超过80%属于高危人群。

根据数据预测，北京妇产医院明年分娩量将稳步提高，比今年再增5%左右。“‘全面两孩’政策实施以来，从自然条件来看，高危孕产妇增加了。”严松彪表示，因为有很多“70后”年龄都在35岁以上，而年龄本身就是一个高危因素。北京妇产医院作为全市唯一一家三级甲等妇产专科医院，承接的危重孕产妇自然更多。“过去，我们医院接诊的高危孕产妇一般在50%到60%左右，‘全面两孩’政策实施以后，2016年和今年都达到了82.5%左右。”

严松彪介绍，高危孕产妇最常见的是高龄，比如40岁左右，甚至是45岁左右的；再一个就是既往生过孩子，且第一个孩子是剖宫产，剖宫产术后再孕，受精卵如果着床在子宫瘢痕处，生产风险就特别大。

为给产妇尤其是高危孕产妇提供科学、有效的医疗服务，北京妇产医院打造了产前诊断中心，该中心分别开设了高龄孕妇门诊、遗传咨询门诊、产前诊断门诊及胎儿门诊；同时还设置了两间手术室，是为羊膜腔穿刺术及胎儿宫内治疗提供的场所。“该中心是产科、超声、遗传等多学科的综合平台，为产妇提供全面的一站式精准服务，减少患者诊疗与检查过程中的折返次数。”

据介绍，该院产前诊断中心预约有两种形式，一是在妇产医院建档的孕产妇，直接到产科门诊医生站进行预约；二是没有在医院建档的孕产妇，通过优生优育门诊进行预约。（记者刘欢）

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医保定点医院新增42家

昨天，市人力社保局公布一批新入本市医保的定点医疗机构名单，共有42家。从今天起，这42家定点医疗机构将为参保人员提供基本医疗保险服务。

为充分利用卫生资源，方便参保人员就近就医，市人力社保局确定北京市西城区牛街社区卫生服务中心等42家医疗机构纳入北京市基本医疗保险定点医疗机构协议管理，签订基本医疗保险定点医疗机构服务协议，自2017年12月20日起为参保人员提供基本医疗保险服务。

记者在名单中看到，这42家定点医疗机构当中，以社区卫生服务站居多，例如丰台区新村街道枫泽园社区卫生服务站、朝阳区六里屯街道甜水园西里社区卫生服务站等。其中还有3家三级医院，包括北京裕和中西医结合康复医院、北京京都儿童医院、北京北大医疗康复医院。

市人力社保局相关负责人表示，各区医疗保险经办机构要根据医疗保险管理规定和服务协议要求，加强对定点医疗机构的工作指导和监督管理。各定点医疗机构要自觉遵守服务协议约定，严格执行本市基本医疗保险各项政策规定，主动加强管理，规范医疗行为，切实为广大参保人员提供有效、安全、规范、合理的医疗服务。

（责编： 陈濛濛）