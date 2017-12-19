近日，国家卫生计生委脑卒中防治工程委员会（以下简称“脑防委”）在云南召开“2017年脑卒中防治工作总结暨第十次中国卒中中心建设工作会议”，授牌清华大学附属北京清华长庚医院为国家“高级卒中中心”荣誉称号。

授牌仪式现场图

国家“高级卒中中心”，由国家脑防委认证，是评定我国三级医疗机构脑血管诊疗水平的高级荣誉称号，标志着卒中中心建设已进入了全国领先行列，并成为区域内的中心医院。

会上，王陇德院士全面总结了2017年工程工作取得的成绩，深入剖析了工作中存在的问题，明确提出工作改进要求，并对2018年工程重点工作做了部署。国家卫生计生委医政医管局领导在大会致辞中指出，脑卒中防治工作是贯彻十九大精神，实施健康中国战略的重要任务，下一步应积极推动区域脑卒中防治网络建设，重视卒中中心建设，进而实现区域卒中协同救治，践行卒中专病分级诊疗及双向转诊策略，走出一条适合我国的卒中防控之路。

2016年，北京清华长庚医院获评“国家卫生计生委脑卒中筛查与防治基地医院”，经过1年发展，在神经内科的带领下，医院相关科室不断走进社区，进行健康科普宣传，随着区域紧密医联体的建立，针对脑梗等危急重症患者，北京清华长庚医院神经内科联合急诊、医技科室、行政、后勤等相关部门，打造了一键式抢救“绿色通道”，目前，在急性缺血性脑卒中救治中，从患者到急诊至给药，平均时间控制在50分钟以内，得到了脑防委卒中中心认证工作委员会的认可，获评为国家“高级卒中中心”。“在今后的发展中，我院将关口前移、重心下沉，坚持预防为主，防治结合的策略，把高级卒中中心建设工作提高到新的水平。”北京清华长庚医院院长助理、神经内科主任武剑说。（张小峰 韩冬野 刘珊珊）

（责编： 陈濛濛）