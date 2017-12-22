人类蒸桑拿的历史已经有两千年了。虽然它起源于芬兰，但喜欢蒸桑拿的人遍布世界各地。时至冬季，美国一家健康医疗网络媒体近日盘点了蒸桑拿的诸多健康益处。

蒸桑拿是指在封闭房间内用蒸汽对人体进行理疗的过程。通常，桑拿室内的温度可以达到60℃以上。它利用对全身反复干蒸冲洗的冷热刺激，使血管反复扩张及收缩，从而起到增强血管弹性和预防血管硬化的效果。在现代芬兰，有近1/3的成年人是桑拿馆的常客。细数起来，蒸桑拿对健康有七条好处呢。

一、降血压

经常洗桑拿有助于避免患上高血压。高血压是心脏病的一个重要风险因素。东芬兰大学的研究者发现，与每周只洗1次桑拿的同龄人相比，每周至少洗4次桑拿的男性患上心脏病的风险几乎减半。

发表在《美国高血压杂志》上的这项研究选取了1621名芬兰中年男性，他们在研究初期都未被诊断患有高血压。在平均为22年的随访期内，每周洗4~7次桑拿的男性患上高血压的风险降低了46%，每周洗2~3次桑拿的男性患上高血压的风险降低了24%。

二、防痴呆

发表在《老年人和老龄化杂志》上的一项研究成果显示，志愿者洗桑拿的次数越频繁，他们患上老年痴呆症的风险就越低。参与者被分为了三组，第一组是每周洗4~7次桑拿的人，第二组是每周洗2~3次桑拿的人，第三组为每周只洗1次桑拿的人。

研究者发现，与每周只洗1次桑拿的人相比，洗桑拿最频繁的那组人患上任何形式的老年痴呆症的风险降低了66%，他们患上阿尔茨海默病的风险降低了65%。

三、活得长

东芬兰大学的研究者对2300名中年男性进行了追踪调查，他们洗桑拿的年头平均有20年之久了。他们每次洗桑拿时要在温度为60℃的桑拿间内平均蒸14分钟。

发表在《美国医学协会杂志—内科医学》上的这项研究结果显示，在随访期内，每周洗桑拿1次的男性有49%的人死亡，每周洗2~3次桑拿的男性有38%的人死亡，而每周洗4~7次桑拿的人只有31%的人死亡。

四、减轻慢性疼痛

发表在《心理治疗和心身医学杂志》上的一项研究成果显示，如果慢性疼痛患者每天坚持洗桑拿，坚持14天后，他们的疼痛程度得到了明显减轻。这些患者中有77%的人最终重返工作岗位，而对照组的这一比例仅为50%。

五、提高耐力

发表在《体育科学与医学杂志》上的一项研究成果显示，参与者每周洗2次桑拿，每次30分钟，坚持3周后，他们跑步的里程增加了32%。

发表在《欧洲体育科学杂志》上的另一项研究成果显示，洗桑拿提高了运动员对高温的耐受性，这就增强了他们在沙漠中参加比赛的竞争力。

六、降低胆固醇

身体健康的年轻男性志愿者在3周内洗过10次桑拿后，他们血液中的总胆固醇和低密度脂蛋白含量得到了明显降低，而且胆固醇含量还逐渐恢复到了正常范围之内。

发表在《国际职业医学与环境卫生杂志》上的这项研究成果指出，这种效应类似于参加中等强度的运动。

七、预防肺炎

发表在《欧洲流行病学杂志》上的一项研究成果显示，与很少或从不洗桑拿的人相比，经常洗桑拿的人患上肺炎的风险降低了27%。每周至少洗4次桑拿的人患上这种潜在致命性疾病的风险降低了42%。此外，经常洗桑拿还降低了他们患上哮喘和其他胸科疾病的风险。

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