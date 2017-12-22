“未来，人工智能的机器人可以帮助查房、诊断、手术、护理，运用到医疗领域的方方面面，而最复杂的‘人脑’疾病也将由‘电脑’给出精确诊断，并提供最佳的治疗和预后方案。”12月22日，神经病学专家、国家神经系统疾病临床医学研究中心副主任、天坛医院常务副院长王拥军教授描绘了人工智能将在医疗领域带来的变革。当日，全球首家“神经疾病人工智能研究中心”在北京天坛医院挂牌成立。“人工智能应用在神经疾病预防、诊疗、预后和康复等阶段，都有无可比拟的优越性，未来将在神经疾病医疗领域带来一场颠覆性的技术革命。”王拥军表示，此举将大大提升我国神经学科的整体水平，并有助于保持我国在该领域的国际先进地位。

神经病学专家、国家神经系统疾病临床医学研究中心副主任、天坛医院常务副院长王拥军教授

人工智能系统可达“主任医师”水平

王拥军表示，神经细胞的损伤具有不可逆性，因此，神经系统疾病的早发现、早诊断、早干预，是影响治疗效果的关键。但由于神经系统疾病复杂程度高、定位诊断难度大，并且我国很多医院医疗水平参差不齐、高级专业技术人才缺乏，导致误诊率、漏诊率较高，诊断效率低下。人工智能系统通过对海量疾病信息的深度学习，不断提升疾病的诊断效率，诊断准确率可达到95%以上，相当于一个高年资主任医师级别的水平。基层医院接入该系统后，相当于引进了一名拥有国际领先技术的专家，老百姓不用挤到大城市、大医院，在家门口就能获取高品质、个性化的治疗方案，这将在很大程度上缓解看病难、看病贵的问题。

王拥军透露，中心先期已开展了头部MRI、CT影像人工智能诊断产品的研发，是全球首款头部疾病（涵盖了脑肿瘤、小血管病变、大血管病变、脑卒中等）MRI、CT影像人工智能诊断的整体应用产品，预计将在明年6月举办的天坛国际脑血管病会议上正式推出。届时，将组织来自全球的顶级专家，进行一场神经系统疾病诊断的“人机大战”，以验证人工智能诊断的准确性。

成立仪式现场

未来将展现更多人工智能应用场景

据了解，人工智能应用研发的核心，是领先的深度学习技术与临床顶级专家的技术和经验。北京天坛医院是世界三大神经外科研究中心之一，也是我国唯一的国家神经系统疾病临床医学研究中心。每年接诊来自全国各地的神经系统疑难杂症患者30万人次，开展手术10000余例，拥有全国最大的脑病组织样本库及血样样本库。同时，依托国家神经系统疾病临床医学研究中心遍布全国的研究网络，达到了国际领先的科研水平，为人工智能的研究开发和深度学习奠定了良好的基础。

技术方面，该中心引进了新加坡Hanalytics公司全球领先的深度学习技术，保证了人工智能系统的国际领先水平。并且数据采集、识别、诊断均在医院快速完成，无须上传医疗数据，防止了病人隐私的泄露，杜绝了医院医疗数据流失的安全风险。

王拥军表示，随着中心工作的全面开展，未来将展现出更多的人工智能应用场景，比如神经病理切片人工智能判断，脑神经疾病病人的智能护理，依据病人医疗数据智能制定治疗方案，神经系统疾病的肢体及语言康复训练等。

（责编： ）