12月21日上午，厦门航空一架由首都国际机场飞往海口美兰国际机场的航班，起飞后不久发出了特情代码（7700），随后备降至石家庄正定国际机场。北京青年报记者了解到，该航班的备降原因系机上一名6岁儿童突发疾病。据了解，患病儿童在飞机降落后被转至市内医院接受救治。备降航班也于9时17分重新起飞前往海口。

6岁男童航班上突发疾病

昨日7时左右，厦门航空由首都国际机场飞往海口美兰国际机场的MF8395次航班，起飞后不久挂出7700特情代码，随后在7时23分时备降至石家庄正定国际机场。据了解，备降的原因是机上的一名儿童突发疾病。

据了解，MF8395次航班于6时42分起飞，在起飞后约15分钟，一位女旅客向乘务人员反馈称，她6岁的孙子身体不适。乘务人员查看情况后发现，该儿童已经陷入晕厥状态，同时嘴唇发黑、口吐白沫，并出现身体抽搐。乘务长立即通过机上广播，寻找医生并给患儿进行供氧，同时报告机长。

航班上恰巧有一名医生和一名护士，两人迅速来到患儿身旁。乘务长按医生要求打开机上的应急医疗箱。经医生初步诊断，涉事儿童体温39度，脉搏衰弱，判断为高烧引起的并发症，情况十分紧急。

在进行救治但情况并没有得到好转后，机长决定，备降到最近的石家庄正定国际机场。

20分钟内紧急备降石家庄

7时04分，机长启动紧急备降程序，向航管申请优先落地。飞机降落期间，医生监控患儿症状，护士进行物理降温操作，乘务长协助用氧及按摩，同时乘务组通过机上广播告知旅客航班备降信息。

石家庄正定国际机场接到通知后，立即通知急救中心，并协调各保障单位安排做好应急救援准备工作，有关人员和急救车辆提前到达指定位置。

7时23分，该航班备降石家庄正定国际机场，医务人员进入机舱对患儿进行紧急救治。初步诊断，患儿生命体征较为平稳。7时33分，医务人员用急救车通过绿色通道将患儿送至市区医院。

截至发稿前，患儿已入院进行输液治疗，初步判断为高烧引起的并发症，已无生命危险。9时17分，厦航MF8395航班经过检查后从石家庄起飞，继续飞往海口，并于12时23分抵达海口美兰国际机场。

一次返航，航空公司或损失数十万

国内某航空公司飞行员马先生告诉北青报记者，其实，因医疗原因返航、备降是常见现象。一般来说，如果机上有旅客突发疾病，病情无法在机上得到控制，机组人员将会依情况商议决定是返航、备降或者飞抵目的地。如果患者发病时刚出发不久，那么，多数情况会选择返航，如果距离目的地较近，那多数情况会选择直接飞抵目的地。一旦患病乘客发病时距离起飞地、目的地较远，那么机组将会与空管部门联系，选择最合适的备降地点。

在备降机场的选择上也需要考虑很多，例如，机型对跑道长度的要求、备降机场是否能提供医疗救助、备降机场的补给品（氧气瓶等）是否充足等，都是要考虑的因素。

“每个飞机上都会根据载员数配备相应比例的氧气瓶，如果患者在飞机上用掉了氧气瓶，那么，备降或返航之后，需要地面工作人员将消耗的氧气瓶补给至飞机上，这架飞机才能起飞，有些机场根本无法进行相应的补给，那么就会被排除在备降范围外。”

马先生补充道，对于航空公司来说，每一次返航或备降，都会有不小的损失，例如燃油成本、机组人员成本、飞机维修成本、飞机折旧成本、航路费、起降费、停场费、旅客服务费等。

“这些费用都是由航空公司买单，而且，像一些国际航班的返航和备降，航空公司承担的成本更巨大。以波音777来说，飞长航线时，飞机的重量会在340吨至350吨之间，如果刚起飞就需要返航，那么依照最大着陆重量251吨为准，就需要放掉100吨左右的航空燃油，依照现在航空燃油7000元到8000元一吨的价格，一次返航，航空公司就燃油所损失的费用在70万元到80万元之间。”马先生补充道。

（责编： 陈濛濛）