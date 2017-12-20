近日，城关区卫计委计划生育办公室以“敬老月”活动为契机，组织辖区家庭医生为优生优育特殊家庭老人提供一人一卡家庭医生签约服务活动。

12月7日至13日，城关区卫计委计划生育办公室组织带头对辖区内的5户优生优育特殊家庭的困难老人提供了一人一卡家庭医生签约服务活动。活动中，家庭医生首先对几位老人作了常规的基本医疗服务，从量血压到测血糖再到其他检查，并结合老人的病症进行了相关治疗与健康干预服务，并嘱咐老人按时吃药，定点休息和运动。

“在每一个患者所持有卡片里都写有我们工作人员的联系方式，患者可以通过工作人员联系自己的家庭医生进行治疗。”城关区卫计委相关工作人员说。为了建立起长期、稳定的服务关系，城关区卫计委计划把家庭医生的联系方式直接写在卡片里，为医生与签约老人之间建立更便利的桥梁，让家庭医生对老人的健康进行全过程的维护，为签约老人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。。

此次一人一卡家庭医生签约服务是针对辖区优生优育特殊家庭进行的免费、长效健康跟踪管理服务，该服务是家庭医生根据实际情况每月入户检查老人的健康状况，并针对老年人常见病、慢性病进行相关治疗和救治，并且为签约对象提供约定的基本医疗、个性化健康管理服务等。

“关注老人健康，关爱辖区优生优育特殊家庭的老人是我们的责任和义务，也是社会赋予我们的使命，我们希望通过自己的实际行动让老人切身体会社会的关爱，让老人老有所养、老有所乐、老有所医，推进医养结合，打通城关区健康养老服务。”城关区卫计委计划生育办公室德吉科长告诉记者。

为实现优生优育特殊家庭成员个性化健康管理服务，城关区卫计委计划生育办公室将不断提高健康有约签约服务率，计划在明年1月初将全面实施家庭医生签约服务，为辖区142户优生优育特殊家庭老人全面实施一人一卡家庭医生签约服务，营造浓厚的健康养老社会氛围。

让医生走进社区家庭，让城关区142户优生优育特殊家庭老人拥有家庭医生，小小一张签约单，传递的是关爱，关注的是健康。

（责编： 陈濛濛）