草原上的好“曼巴”

——甘肃省第二人民医院医疗援藏工作纪实

甘肃省二院援藏医疗队正在为当地群众诊疗。

十二月的玛曲，寒风凛冽，雪山屹立。正午的骄阳驱散了冬日的寒雾，这片美丽的草原到处洋溢着安静与祥和，准备迎接她最熟悉的“曼巴”——甘肃省第二人民医院“组团式”医疗援藏队专家的到来。

“曼巴”在藏语里是医生的意思。如今在辽阔的甘南大草原上，流传着许多好“曼巴”的故事。他们带着仁心和精湛的医术，为草原上的牧民解除病痛，为草原培养了一支撤不走的医疗队。

为进一步加强“组团式”援藏工作，培养基层医疗卫生人才，12月13日，甘肃省第二人民医院援藏医疗队一行12人在玛曲县医院开展医疗援藏“学术周”讲座活动，讲座内容包括腹膜透析的原理及科室建设、内外妇儿诊疗知识、超声诊断以及健康体检报告解读、常见慢性病的预防和诊治等。

对于支援帮扶工作来说，难得的是一份坚持，比坚持更可贵的是坚守。今年6月，甘肃省召开了第二批省级医疗人才“组团式”援藏工作动员会，就在会后的第二天，甘肃省二院第二批援藏医疗队的6名队员就如期来到玛曲县医院，开展为期1年的医疗帮扶活动。在进一步了解第一批组团式援藏医疗队的工作、玛曲卫生事业发展现状以及玛曲县医院的发展需要时，医疗队制定了详细的援藏工作计划，责任到人，安排了每个队员的具体工作。从帮助县医院进行学科建设、人才培养、技术提高再到覆盖全县各个村镇的巡回义诊和疑难病历筛查，医疗队都安排得井井有条。队员们也决心发扬第一批组团式援藏队队员的优良作风，克服语言、气候、饮食上的困难，全身心投入工作岗位，从会诊查房、学科帮扶、学术交流、教学培训、下乡义诊等方面入手，全面把脉玛曲县人民医院医疗情况，力争实现“援助治标又治本，服务能力大提升，群众看病不困难，医院面貌新变化”的帮扶目标。

仰首是夏，俯首是秋。不知不觉，甘肃省二院援藏医疗队已经在玛曲度过了半年时光。在这半年中，医疗队积极推广甘肃省二院的“333”诊疗模式，并结合当地实际，发展了玛曲县医院西医+中医+心理+藏医的“3+1”诊疗模式，探索出了一套藏区医疗工作的新模式。医疗队的6名专家在玛曲县医院各专科门诊坐诊500余次，接诊人数达5000余人；巡回义诊的足迹遍布玛曲县采日玛、齐哈玛、木西合、阿万仓、欧拉、欧拉秀玛、曼日玛、河曲马场等地，前后共举办18场义诊及健康宣教活动，受益群众近3000人。

74岁的东成家住玛曲县城。最近听说县里又来了医疗援藏的专家，他守在家里没敢走远，心想，自己的腿到底怎么治，这下能问个清楚了。

接诊他的大夫是邱皓主任医师。东成挽起裤腿，露出了一条黑青的小腿。仔细查看病症后，邱皓给出了具体治疗建议，并在一张纸条上留下姓名和电话号码，嘱咐东成病情再有变化，要及时联系。

东成放心了。他常年患有静脉曲张，平时走路都困难，如果跑去兰州看病，医疗、交通等各种花费就要数千元。现在好了，他不仅没有跑远路，还有三甲医院的大夫帮他看病。

从2015年底至今，甘肃省连续启动两批省级医疗人才“组团式”援藏，由来自甘肃省城10所三甲医院的医疗专家，对口帮扶甘南等地的10所藏区州县医院。这些援藏医疗专家涵盖了内、外、妇、儿等专业，组合在一起，好比一所小型的“三甲医院”。

如今，在支援单位的帮扶下，这里的受援医院手术室已达到了二甲医院的标准，支援和受援医院之间还建立起转诊机制。仅在今年，就有231位因病致贫的牧区群众直接转诊至甘肃省第二人民医院住院治疗。“组团式援藏让双方医院之间确定了长期对口帮扶关系，草原上的牧民们离三甲医院越来越近。”邱皓说。

对于很多急危重症患者来说，时间就是生命，玛曲地处偏远，藏族同胞一旦患急危重病，如果县医院无法施救，则往往会错过最佳治疗时间。对于手术硬件设施简陋、技术水平不高、所能开展手术类型受限的玛曲县医院来说，对许多急危重手术往往束手无策。所以，除了进行形式多样的带教活动以最大程度地提高玛曲县医院医护人员的手术水平外，援藏队员中从事外科的专家还克服多种条件的限制，开展多种急危手术，让许多玛曲患者得到及时救治，也填补了县医院不能开展部分手术的空白。

今年7月，在玛曲县医院外科医护人员的配合下，第二批援藏医疗队员、甘肃省二院普外科医生过一清克服种种条件限制，及时为一位77岁的小肠穿孔、阑尾炎患者进行急诊手术，完成了第二批援藏专家在玛曲县医院开展的首例外科手术。此次手术，援藏专家克服了麻醉等条件限制的困难，全程参与手术及围术期诊疗，为藏区医疗提供技术保障及教学指导，提高藏区医院应对复杂手术能力。玛曲县医院的一名外科医生表示：“以前这种手术不敢做，非常担心术中遇到复杂情况没办法处理，且对围术期病人管理没经验。现在有了甘肃省二院专家的带教，我们心里有底了，准备着进一步开展外科工作。甘肃省二院专家的到来，的确为我们玛曲县医院外科人员的诊疗水平提高起到了重要作用。”

在玛曲县，医疗队员虽有高原缺氧带来的不适，但医疗援藏的责任感是每一位队员的信念，队员们毫无怨言，甘心奉献。援藏医疗队专家用真情、真心、真爱为牧民群众开展诊疗服务，多方位提升玛曲县现有医疗机构业务水平，各项取得初步成效。

队员们常说，半年下来，他们听到最多的是当地群众对党和政府感激的话语，看到最多的是一张张快乐温馨笑脸。大家纷纷表示，授人以鱼，不如授之以渔。医疗援藏方式，已经开始由“输血”向“造血”转变，医疗队会继续以“传帮带”的方式，把先进的医疗技术和资源带到藏区，提高现有和新引进医疗人才的专业技术水平，培育一批医疗水平信得过、服务水平过得硬、当地医院留得住的本土医疗人才，真正把医疗援藏的目标落到实处。

（责编： 陈濛濛）