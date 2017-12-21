一声警报响起，仅10分钟，近百名专家迅速赶到集合地点。鼠标轻轻一点，电脑屏幕上顿时显示出数十套战备方案，根据战场情况可供选择，与各地驻军医院联网，全时开通，卫勤保障体系反应敏捷、运转高效……这是日前记者在看到该院为军事斗争准备服务的一幕。

近年来，西藏军区总医院本着“平时立足岗位练技术、战时紧贴战场保打赢”的原则，聚焦能打仗、打胜仗核心要求，持续，确保一声令下能真正“拉得出、展得开、救得下、治得好”。该院根据担负的使命任务和高原特点，为增强卫勤保障的针对性、实效性和快捷性，组建了1支高原病救护队、5支专科手术队，成立了120人的野战救护所、60人的野战救护队、30人的野战救护分队和5人的应急医疗小组，完善了31套战备预案，准备190种急救战备药品。

为提高高原卫勤保障的质量效益，该院将卫勤保障任务分解到各科室，针对“短板”开展训练，组织全员参训，以训促建、以训促改。以“为兵便民流动医院”巡诊为载体加强卫勤训练，在巡诊中既练指挥、练程序，又练意志、练作风，持续培养医护人员攻坚克难、连续作战的战斗作风。近10年来，完成60余次重大军事演练、重大自然灾害、重大工程建设的卫勤保障任务。

此外，该院还充分利用博士后科研工作站平台，依托全军高山病防治中心和全军高原战创伤救治中心，把抓人才、促科研作为提高卫勤保障水平的重中之重，使人才、科研与卫勤保障有效对接。目前，该医院已有5名博士后、19名博士生和48名硕士研究生，在急性高原病防治、平战时高原火器伤早期救治、高原不同人群创伤失血性休克救治、高原战创伤感染治疗等方面达到国际领先水平，获得国家和军队科技进步奖75项。这些科研成果已成功运用于部队军事演训和执行多样化军事任务中，大大提升了高原卫勤保障水平。

（责编： 李文治）