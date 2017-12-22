为积极推进以医疗对口支援为重点的公益性工作，近日，中日友好医院康复医学科主任谢欲晓赴自治区第二人民医院举办“中日医院支援自治区二院康复设备捐赠仪式”。自治区第二人民医院利用捐赠设备，对接了中日友好医院的康复医学科，首次为西藏3名脑瘫儿童开展了康复远程会诊。中日友好医院专家团在经过详细评估后，针对患儿情况，提出了合理、有效的康复治疗指导方案。

远程会诊作为新型的会诊方式，具有实现远程高清互动会诊，远程病患资料调用等多用途功能，可降低成本，提升医护水平。此次自治区第二人民医院康复中心首次和中日友好医院康复医学科建立了远程会诊，作为试点，为未来西藏发展远程会诊提供了基础。

这次会诊与以往常规远程会诊不同，是两家医院康复科室之间的会诊，可以利用康复器械等进行康复指导。此次远程会诊，自治区第二人民医院康复中心的医生与中日友好医院的相关专家进行了“面对面”的交流和指导。现场参与远程会诊观摩的医生体会到了远程会诊的便捷性和合理性，纷纷表示，这种科学、合理、高效便捷的远程医疗规范诊疗模式极好，未来定能帮助西藏更多的患者进行完善的康复指导治疗。

自治区第二人民医院院长杨冬介绍，在中日友好医院康复医学科的帮扶下，今年7月，自治区第二人民医院成立了西藏首个康复中心。该康复中心以脑瘫手术及术后康复为契机成立，在中日友好医院专家团队的全程帮扶下，为西藏46名正在康复的脑瘫儿童进行了功能评估，并制定出个性化的治疗方案，经过规范康复治疗后，目前患儿康复效果良好。

（责编： 陈濛濛）