雄安新区将重点打造高端产业

雄安新区产业将怎么进行对接发展？北京城市副中心将重点发展什么产业？新机场临空经济区又将如何布局产业？……昨天，京津冀共同研究制定的《关于加强京津冀产业转移承接重点平台建设的意见》发布，未来关系三地产业发展的重要“答案”，都写在这份文件里。

《意见》中，初步明确了京津冀“2+4+46”产业转移承接重点平台，即北京城市副中心和河北雄安新区2个集中承载地，4个战略合作功能区及46个专业化、特色化承接平台。据北京市推进京津冀协同发展领导小组办公室副主任刘伯正介绍，平台将紧紧围绕北京城市副中心、河北雄安新区功能定位，积极吸纳和集聚创新资源要素，打造创新产业集群，促进产城融合、职住平衡。

雄安新区将重点发展高端高新产业

城市副中心，未来将主要围绕市属行政事业单位整体或部分转移，大力发展行政办公、商务服务、文化旅游、科技创新等主导产业；河北雄安新区将重点发展高端高新产业，打造创新高地和科技新城。

对于雄安新区周边产业布局，河北省推进京津冀协同发展工作领导小组办公室综合二处处长朱文治介绍道，要强化“一盘棋”的思路，提高产业转入门槛，禁止布局高耗能、高污染项目，同时搞好产业深度对接。

确定四大战略合作功能区产业承接方向

此次《意见》也进一步明确了曹妃甸协同发展示范区、北京新机场临空经济区、天津滨海新区、张承生态功能区等四大战略合作功能区的产业承接方向。

将加快形成集聚效应和示范作用，引导钢铁深加工、石油化工等产业及上下游企业，向曹妃甸协同发展示范区集聚；结合北京非首都功能疏解和区域产业结构升级，在北京新机场临空经济区重点发展航空物流产业、综合保税区和高新高端产业，打造国际交往中心功能承载区、国家航空科技创新引领区和京津冀协同发展示范区；发挥2022年冬奥会筹办的牵引作用，将携手张家口大力发展体育、文化、旅游休闲、会展等生态友好型产业，共建京张文化体育旅游带；引导北京金融服务平台、数据中心机构以及科技企业、高端人才等创新资源向滨海-中关村科技园集聚。

根据《意见》，北京将引导创新资源在京津交通沿线主要城镇集聚发展，打造科技研发转化、高新技术产业发展带，推进节能环保等创新资源向天津宝坻等区域集聚，打造沿海产业带，支持天津建设产业创新中心和现代化研发成果转化基地。充分发挥中关村、滨海两个国家自主创新示范区优势，对接河北要素成本比较优势和承接产业转型升级需求，支持河北创建国家科技成果转移转化试验区。

沿京津、京保石等方向建46个承接平台

京津冀将按照现代制造业、服务业、农业等三个领域分类梳理出一批特色化平台。将沿京津、京保石、京唐秦、京九方向，合力共建现代制造业承接平台，加快推进环首都承接地批发市场、冀中南承接地批发市场聚焦带、环首都一小时鲜活农产品流通圈等一批服务业承接平台建设。据北京市发改委相关负责人介绍，目前46个承接平台中，共涉及协同创新平台15个，现代制造业平台20个，服务业平台8个，农业合作平台3个。

文/本报记者 林艳

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在昨天的发布会上，河北省发改委相关负责人表示，北京现代沧州工厂、张北云联数据中心、清华大学固安中试孵化基地等已投产运营，首钢京唐钢铁二期、承德德鸣大数据产业园等重点项目，正在加快推进，京津冀数字金融产业园等一批新项目也已签约落地。除此之外，利用廊坊、保定、石家庄、沧州等地现有商贸物流产业基础和交通优势，推动一大批承接北京市场疏解转移项目落地，截至目前，河北累计签约引进北京商户25000余户，入驻10150户。

据介绍，未来河北还将建立利益分享机制，配合京津研究制定产业分计、税收分享等方面的政策措施，推动高新技术企业、产品、专业技术人才和劳动用工等资质互认，增强对京津优质要素的吸引力。除了产业对接政策之外，未来三地还将推进公共服务一体化，探索区域内就业、养老保险、医疗保险等跨区域统一服务和转移接续政策，逐步缩小工资、社保、教育、医疗等公共服务差距，增强区域整体活力和竞争力。

文/本报记者 林艳

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