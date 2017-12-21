从京承高速驾车进京，临近78公里路段，车从金鼎湖收费站进来是一段坡路，行驶缓慢，主路来车则经过一段下坡路，行驶速度快，很容易发生追尾事故。据统计，这段1公里多长的路段内近三年共发生7起交通事故，9人死亡。交管部门在采取严查大货车等治理措施的同时，提醒司机朋友，夜间行驶至该路段时，一定小心驾驶。

事故发生后，交管部门经过大数据技术分析发现，这里，车从金鼎湖收费站进来是一段坡路，行驶缓慢，主路来车则经过一段下坡路，行驶速度快，很容易发生追尾事故。近三年，在京承高速密云段进京方向78公里处仅400米长度内，就发生死亡交通事故7起，死亡9人，事故地点均位于上坡段。由于该路段夜间无路灯照明，7起事故中有6起发生在20时至次日6时。分析显示，重载货车事故高发，其中6起事故涉及货车超载，超八成重载货车是从密云拉砂石料运往城里。

10月起，交管、公安等部门联合对该路段实施综合治理。记者昨天探访该路段，金鼎湖收费站进京入口处已经安装了限高杆，加铺彩色路面，路边连续出现多面写着“前方事故多发路段”“减速慢行”等字样的提示牌。据悉，交管部门加大对重载货车的执法管控力度，在金鼎湖收费站入口全天24小时设管控岗，查处货车超载、不按规定粘贴反光标识、遮挡号牌等重点违法行为。整治工作开展两个月以来，该隐患路段未发生交通死亡事故。交管部门还将在隐患点段增加匝道上口硬性隔离设施，增加限速标志、横向减速震动标线、区间测速以及重载货车靠右行驶标志，增设夜间照明设施等。

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