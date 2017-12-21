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[防汛抢险]昆明机场高速新建临时泄洪通道 保畅通

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发布时间： 2017-12-21 10:30:13来源： 云南网

记者 孙琴霞 文 龙宇丹 摄

云南网讯7月20日昆明遭遇强降雨天气后，机场高速（虹桥路段）出现断交。昆明排水设施管理有限公司（以下简称“排水公司”）采取应急抽排等措施后，才将积水排除，恢复了交通。1日早上昆明再降大雨，记者在机场高速（虹桥路段）看到，道路两侧堆放了5000个沙袋，路上没有积水的情况，车辆畅通无阻。据了解，排水公司通过应急抢修工程，新建了机场高速的临时泄洪通道。同时，为了降低山洪侵袭的隐患，排水公司、官渡区政府已联合开展东干渠（太平村-归十立交段）4.1公里河道清淤工程。

因地势低洼泄洪不畅

“7月19日、20日、21日的几场强降雨中，入城方向（靠鑫镁铝厂一侧）、出城方向（靠太平村一侧）出现淹积水，严重时甚至导致交通完全中断。”查询以往媒体的报道，不难发现，在片区遇到强降雨时，机场高速（虹桥路段）经常会受到周边山洪的侵袭。

在机场高速（虹桥路段）记者注意到，这是该片区地势最低洼的地方。无论是入城还是出城方向，两边都是上坡，特别是出城方向，道路高差达到了10多米。“片区雨量大时，机场高速虹桥路段地势低洼，两侧的山洪就会往中间汇集，导致这个路段容易出现淹积水。”排水公司第二管网运营分公司副经理张蔚卿介绍，除了地形原因外，河道的泄洪能力，也影响了这个路段积水排出的速度。

4.1公里河道清淤除障

目前，排水公司已在机场高速（虹桥路段）两侧摆放了5000个沙袋，高度达到80多厘米。在汛期期间，这里将安排专人24小时巡查排水情况。一旦发生降雨，通过沙袋将面山洪水围堰导流，同时打开人行道上的8个下水管道，避免山洪直接侵袭市政道路，不影响车辆通行。此外，现场还设置1台移动抽排车，抽排能力达到每小时2400立方米，发现淹积水时，可以在第一时间进行处置。

目前，排水公司通过洗菜沟应急抢修工程，已经新建了临时泄洪通道；在本月内，完成洗菜沟下游永久箱涵工程建设。同时，为了降低山洪侵袭的隐患，排水公司、官渡区政府正在联合开展东干渠（太平村-归十立交段）4.1公里河道清淤工程。

（责编：tibet）

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