“我以前总以为母亲功利愚昧世俗做作，我对她冷漠和苛刻。直到真正失去的那天，我歇斯底里”，这是17岁的浙江女孩申屠佳颖在作文比赛中写的一句话。作文中，她讲述了母亲陈学慧车祸后失忆的生活细节，而正是这篇作文，让无数网友直呼感动。12月19日，北京青年报记者联系到申屠佳颖的父亲申屠冠峰。他表示，女儿目前正在备战高考，学习上没有受到太大影响，平时周末会去看望母亲，希望母亲可以早一些恢复记忆。

父亲泪洒作文比赛现场

12月16日，杭州下起了雨。申屠冠峰撑着伞来到“第五届杭州新少年作文大赛”的赛场，他想看看在这里参加比赛的女儿——正在读高三的申屠佳颖。

由于来之前没有告诉女儿，比赛结束后，申屠冠峰迟迟没有见到女儿。着急的他走进赛场里寻找，突然看见一名工作人员手里拿着密封的卷子，最上面的一张卷子里写满了工整的文字，申屠冠峰一眼认出来，这是女儿的字迹。在看到卷子上的第一句话后，申屠冠峰靠着墙大哭起来。

让他无法忍住心中情绪的是一句“母亲已有六十九个日夜不曾跟我讲一句话”，这里的母亲，就是申屠冠峰的妻子陈学慧。10月7日，陈学慧突遇车祸陷入昏迷，后经抢救虽醒了过来，但变得不认识亲人，记不起事发前的一切。

在当天的作文比赛上，申屠佳颖把她和母亲之间的故事写成文字，并取题为《孟婆汤》。在古代民间传说中，孟婆汤是一种喝了能够忘记所有苦恼与爱恨情仇的茶汤，在申屠佳颖的文字里，妈妈也像喝了“灌不完的孟婆汤一样”，不记得自己和家人，不记得她们之间发生过的点滴。

一天之后，作文比赛结果出炉，申屠佳颖的《孟婆汤》获得高中组一等奖。由于女儿回校考试，申屠冠峰代替女儿站在台上，领取了获奖证书。

女儿作文回忆母亲失忆后生活

今年17岁的申屠佳颖是浙江东阳中学高三的一名理科生，平时喜欢阅读与写作。出事前，申屠冠峰和妻子在当地开了一家诊所，按照预想的轨迹，申屠佳颖想努力考取上海交通大学，去学习工科类专业。

而这一切，定格在了10月7日这一天。当天，陈学慧和朋友一起去浙江东阳的乡村游玩，路上突然被车撞倒，朋友当场死亡，陈学慧被送到医院抢救。为了不影响申屠佳颖的考试，申屠冠峰没有马上把消息告诉女儿，一直拖到10月11日亲自到学校接女儿时，才把妻子出车祸的事说了出来。

在《孟婆汤》一文中，申屠佳颖回忆了她在医院看到妈妈时的样子。“我几乎是，一点认不出母亲来。她剃光了长发，脑袋浮肿得像个面团，只有那些错杂的管子和借助呼吸机剧烈起伏的胸口，让我确信，我的亲爱的母亲，她终究没有死亡。”那一刻，在重症监护室里，她不敢号啕大哭。

出事后，医生表示陈学慧有可能会成为植物人，但在昏迷了三天后，她醒过来了，由于头部受伤，她记不得所有的人和发生过的事情，平时家里人问她问题，也是答非所问。

有一天，陈学慧突然说了句“佳颖读书不认真”，申屠冠峰猜测，因为平时她心里惦记着的都是佳颖的学习，所以已经烙在心里了。申屠佳颖也清楚记得妈妈说的这句话。在作文里，她写道，“我只是静默地看着她，用很深很深的目光凝视，我希望她会记起我。她转过头来，继而别过头去，她轻声说‘佳颖读书不认真’，那一瞬间，我泪流满面。”

写下母亲的故事是一种情感倾泻

申屠冠峰说，平日里，申屠佳颖和他比较亲密，有什么话都爱和父亲说，因为母亲和她的观点有时候不一样，经常说不到一起去。在他看来，女儿从小学习成绩很好，考上了重点中学，平时考试成绩也比较靠前，“她的性格就像男孩子一样，做事不犹豫，很爽快。”

母亲出事之后，申屠佳颖表现得也很坚强，没有被变故耽误学习。在班里，大部分同学都不知道她家里出事，班主任知道她要强，所以没有声张，只是默默观察帮助她。此事被媒体报道后，有人提出要为他们家募捐，但申屠冠峰称，女儿知道后表示不想要捐款，“她觉得自己的困难自己挺过去就好。”

在申屠冠峰看来，女儿满脑子都是家里的事情，作文决赛当天，她写下和母亲的故事是她的一种情感倾泻。现在，申屠佳颖去医院看妈妈时，会给妈妈读她喜欢的书，就像她在作文里写的那样“你会记得，有一个小姑娘，在你病床边，为你一遍又一遍地念你喜欢的书，就像你不曾记得的很久很久以前你教她一遍又一遍地认字一样。”

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