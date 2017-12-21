12月20日，东城区体育馆路街道的便民服务中心正式对外开放。与其他的便民服务中心不同，这里不但能买到日常所需的食品和生活用品，还集合了文体活动室、老年餐桌、亲子阅读空间等多项功能。居民出门一趟，“顺手”能办的事情更多了。

解决周边居民买菜难

这处430平方米的空间位于东城区龙潭路，因为周边居民小区众多，所以便民中心一开，附近2万多居民都能受益。走进中心，西侧270平方米的面积是社区菜站，蔬菜水果、面点主食、日常百货等与居民生活息息相关的各种商品都能买着，而且还有质量保证。体育馆路街道办事处社区建设办公室主任刘斌告诉记者，过去附近有一家菜站，但是由于涉及违建和开墙打洞已经关停。为了解决周边居民买菜难问题，中心的一半多面积就拿出来建起了菜站。一位正在买菜的居民表示，这里的价格和过去菜摊上的差不多。

菜站隔壁的160多平方米的房间则被开辟成了文体活动空间，刘斌说，到了“饭点儿”，还用来经营老年餐桌。此外，这里还可以让居民来下下棋，唱唱歌，社区的活动不再发愁没有场地了。“便民服务中心一站式配齐了生活所需的各类服务内容，比如修锁、配钥匙、便民理发、复印等等，还能进行手工编织、心理调节、电子阅览、书画培训等。”

打造亲子读书空间

北京晨报记者注意到，便民服务中心还特别设置了一处亲子读书空间。20多平方米的小屋内，落地摆放着6个高低不同的书架，适合孩子的低矮桌椅则散落在屋子各处，墙上还布置着卡通手偶、毛绒闹钟和手工作品等。“这里叫做皮卡书屋，是四个海归妈妈回国之后，以美国社区图书馆为蓝本打造的。”书屋的服务人员邢丽萍告诉记者，别看只有小小20多平方米的空间，却容纳了1000多本中英文的图书，适合0到15岁不同年龄段的孩子阅读。其中四成为英文图书，六成是中文图书，还汇集了大量世界知名的绘本。邢丽萍说，所有的书都是按照年龄分级摆放的，1米多高的小书架上，摆放的都是中英文的婴幼儿图书，方便个子矮小的孩子拿取。而高书架上则摆放着绘本和科普类图书，以及适合学生的小说等。“下一步，还打算开设一系列的亲子活动，比如结合书本外出观察植物，走进图书馆，以及手工制作、家长课堂等。”

据介绍，从明年起，体育馆路街道将计划在每个社区找两处不少于30平方米的空间，作为社区菜站使用，让居民不出社区就能购买到新鲜蔬菜水果。明年年底前，体育馆路地区10个社区，每个社区至少都将拥有2个以上的社区菜站。

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