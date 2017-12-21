京津冀三省市协同办解读《加强京津冀产业转移承接重点平台建设的意见》

2017年是实现京津冀协同发展近期目标的节点之年。京津冀三省市协同办12月20日联合在京举行新闻发布会，解读了近日发布的《加强京津冀产业转移承接重点平台建设的意见》。《意见》初步明确了“2+4+46”个平台，“2”是北京城市副中心和河北雄安新区两个集中承载地，“4”是四大战略合作功能区，“46”是46个专业化、特色化承接平台。

记者了解到，《意见》是京津冀三省市协同办首次联合制定的综合性、指导性文件，将紧扣非首都功能产业领域，逐一提出承接平台名单。

“2” 促进副中心和雄安职住平衡

《意见》提出，增强北京新的“两翼”高端产业吸引力是平台的主要发展方向，将围绕北京城市副中心、河北雄安新区的功能定位，积极吸纳和集聚创新资源要素，打造创新产业集群，促进产城融合、职住平衡。

北京市发改委有关负责人介绍，其中，城市副中心将围绕市属行政事业单位整体或部分转移，大力发展行政办公、商务服务、文化旅游、科技创新等主导产业。

河北雄安新区将重点发展高端高新产业，打造创新高地和科技新城。推动符合雄安新区定位的在京部分行政事业单位、总部企业、金融机构、高等院校、科研院所向新区疏解转移。对于雄安新区周边的产业布局，河北省协同办有关负责人介绍，将强化“一盘棋”思路，提高产业转入门槛，禁止布局高耗能、高污染项目，同时做好产业的深度对接。

“4” 明确四大功能区产业承接

《意见》进一步明确了曹妃甸协同发展示范区、北京新机场临空经济区、天津滨海新区、张承生态功能区四大战略合作功能区的产业承接方向，以加快形成集聚效应和示范作用。其中，北京新机场临空经济区将重点发展航空物流产业、综合保税区和高新高端产业。

北京市发改委有关负责人介绍，将引导钢铁深加工、石油化工等产业及上下游企业向曹妃甸协同发展示范区集聚；结合北京非首都功能疏解和区域产业结构升级，在北京新机场临空经济区重点发展航空物流产业、综合保税区和高新高端产业，打造国际交往中心功能承载区、国家航空科技创新引领区和京津冀协同发展示范区；发挥2022年冬奥会筹办的牵引作用，携手张家口大力发展体育、文化、旅游休闲、会展等生态友好型产业，共建京张文化体育旅游带；引导北京金融服务平台、数据中心机构以及科技企业、高端人才等创新资源向滨海-中关村科技园集聚。

“46” 分类梳理46个特色化平台

《意见》提出，合力打造一批高水平协同创新平台和专业化产业合作平台。目前，三地已按照现代制造业、服务业、农业三个领域，分类梳理出了一批特色化平台，共计46个。

北京市发改委有关负责人介绍，本市将引导创新资源在京津交通沿线主要城镇集聚发展，打造科技研发转化、高新技术产业发展带，推进节能环保等创新资源向天津宝坻等区域集聚，打造沿海产业带，支持天津建设产业创新中心和现代化研发成果转化基地。

同时，将发挥中关村、滨海两个国家自主创新示范区优势，对接河北要素成本比较优势和承接产业转型升级需求，支持河北创建国家科技成果转移转化试验区。

“我们按照现代制造业、服务业、农业等三个领域分类梳理出了一批特色化平台。共涉及协同创新平台15个，现代制造业平台20个，服务业平台8个，农业合作平台3个。”北京市发改委有关负责人介绍。未来，三地将沿京津、京保石、京唐秦、京九方向，合力共建现代制造业承接平台，加快推进环首都承接地批发市场、冀中南承接地批发市场聚焦带、环首都1小时鲜活农产品流通圈等一批服务业承接平台建设，并围绕首都农业结构调整，推动京津冀农业对接协作，联动发展一批现代农业合作平台。

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