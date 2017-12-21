12月20日，首钢相关负责人做客“治堵大家谈”节目时表示，目前已经有三款立体自行车库研制成功，适合地铁口、公园等不同场景使用。据介绍，立体自行车平均取车在10秒左右，有望破解自行车停车难题。2018年将在地铁口等人流密集区域试点投放。

三款自行车库“出炉”

随着共享单车在全国各大城市普及，自行车停放成为影响城市公共空间的一个难题。昨天，北京首钢城运控股有限公司副总经理田向军等负责人做客广播节目“治堵大家谈”时透露，首钢集团已为本市研发了三款自行车立体停车库，且已经“出炉”，正在进行相关测试。

田向军表示，自行车停放虽然占据不了太多空间，但随着共享单车投放量剧增，加上潮汐问题带来的局部聚集，自行车停车难问题逐渐变得严重，自行车立体停车库具备的高科技、集约化的特点，被业内认为是有效解决自行车停车难的设施。目前，在大兴等区域已经开始有立体自行车库亮相。

田向军介绍，研发的三种自行车立体停车库主要考虑自行车停车的不同场景，分别是树状自行车库，可停放16辆自行车，适合花园等地方；云街形状的自行车库，一般可停放120辆自行车，适合地铁旁边的地下天桥；圆塔形的自行车库，适合质量轻的自行车。

将在人流密集区域设立

北京晨报记者昨天从节目中了解到，三款自行车立体停车库预计将在北京地铁口、小区、公交枢纽、大超市等人流密集区域投放。明年将率先在地铁口、大型超市、小区做试点，自行车的停车管理系统和共享单车的运营系统需要对接。

当然，除了共享单车，其他自行车也可以停放在自行车立体停车库上。一些比较高端的自行车还可以设置密码，只有输入正确的密码才能取车。

约10秒可完成存取

田向军称，相比立体停车库，立体自行车库的使用相对简单得多，不太考验使用者的停车技术。一般来说，使用者约10秒可以完成一次存取，操作并不复杂。

自行车立体停车库是否收费、如何收费？田向军表示，相比人行步道和城市空间的“免费停车”，由于正规的自行车立体停车库建设运营是有成本的，所以立体自行车库并不能免费使用。目前，收费方案还在协商，尚未确定。

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