男子通过网聊结识多名单身女性，故意包装自己为家境富足的成功人士，“恋爱”期间骗取多名女性过千万元。12月20日，西城警方通报，通过缜密侦查，将涉嫌诈骗的嫌疑人郭某某抓获归案。郭某某对自己的诈骗行为供认不讳，已被依法刑事拘留。警方已核实被骗事主5名，涉案金额近1200万元，案件正在进一步工作中。

日前，西城公安分局陶然亭派出所接事主李女士报案称，2016年5月以来，郭某某以谈恋爱结婚为名骗取其信任，先后骗取其200余万元现金，后失去联系。

接报后，陶然亭派出所打击办案队立即开展工作。经查明，2016年4月，李女士通过微信认识嫌疑人郭某某。随后，二人逐步确立了男女朋友关系。2016年6月，郭某某以马上要交付购房尾款为由，向李女士借款人民币180万元，后又于2016年8月以装修所购住房用钱为由向李女士借款人民币42万元。但今年9月开始，郭某某拒接李女士的电话，后手机关机，下落不明。

经查明，郭某某并未使用借款购房或装修，而是用于挥霍。另外，民警发现郭某某在昌平区某别墅区租住了一套住房。民警开展蹲守，成功抓获郭某某。

经审查，嫌疑人郭某某自2002年以来，与多名单身女性保持恋爱关系，其间以做生意周转资金为名，骗取12名事主100余万元，郭某某于2004年因诈骗罪被判刑13年，2012年郭某某假释出狱。

郭某某出狱后不思悔改，重操旧业，2015年以来，先后在网上与多名大龄女性“谈恋爱”，在骗取对方信任后，谎称做生意周转资金或者购买住房需要提前支付全款等名义，要求对方抵押房产、车辆或个人信用贷款。他骗来的钱，一方面用来偿还银行贷款，另一方面，用来将自己包装成“成功人士”。今年9月，郭某某的资金出现巨额亏空，加之多名“女友”向其追要欠款，其“成功人士”的身份不攻自破，骗局败露。

据了解，郭某某选择诈骗对象，均为在京居住的大龄单身女性。由于通过网络相识，易被郭某某包装成的“成功人士”身份及甜言蜜语所欺骗。目前，郭某某对诈骗行为供认不讳，被西城警方刑事拘留，警方已核实被骗事主5名，涉案金额近1200万元。

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