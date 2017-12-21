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报复他人引爆花炮获刑两年

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发布时间： 2017-12-21 11:26:27来源： 北京晨报

近日，北京市三中院二审审结了一起寻衅滋事上诉案件，甄某为报复他人在其背后说坏话，使用遥控的方式引爆爆炸物，造成财物损失。法院认定甄某构成寻衅滋事罪，判处其有期徒刑两年。

据了解，甄某与被害人李某是同村村民，甄某认为李某在村内背着他说他坏话，因而对李某怀恨在心。去年5月30日晚，酒后的甄某又想起此事，决定当晚付诸行动。于是，甄某携带其在春节期间购买的遥控爆竹，又到商店购买了手套与卫生巾以遮挡车牌，驾车前往李某住处。随后，甄某将爆炸物安置在李某院门口，再用遥控器引爆，致使铁皮门等财物受损，但无人员伤亡。经鉴定，现场提取的碎纸片附着物中检出烟火药爆炸残留物成分；造成的财产损失经评定估损价值为2058元。之后，甄某到派出所投案。

一审法院审理认为，甄某恐吓他人，情节恶劣，且任意毁损公私财物，情节严重，行为构成寻衅滋事罪。鉴于甄某自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，且当庭认罪，愿意赔偿被害人经济损失，判处有期徒刑2年。甄某不服，以量刑过重为由，上诉至北京市三中院。

市三中院经二审审理，认为一审判决已经考虑到甄某的全部量刑情节，系在法定量刑幅度对其依法量刑，且认定事实清楚、证据确实充分、适用法律正确、审判程序合法，驳回了甄某的上诉，维持了一审判决。

（责编：tibet）

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