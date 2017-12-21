千龙-法晚联合报道 近日，北京派出第四批市级环保督察组，分别进驻怀柔、密云、延庆，开展环保督察。根据安排，督察进驻时间约1个月，主要受理所督察区的环境保护方面来信来电举报。这也是今年本市派出的最后一批督察组，实现了全市16个区市级环保督察全覆盖。

12月20日，北京市第二环境保护督察组督察密云区工作动员会在密云区召开。督察组组长陈光明表示，北京市第二环境保护督察组这次进驻密云区，重点是督察密云区是否把中央和本市关于生态文明建设、环境保护的决策部署落实到位，环保责任是否真正落到实处，环境保护重点任务是否完成。

督察主要围绕国家和本市关于生态环境保护方面的法律法规和政策措施：一是督落实，重点看是否按时完成；二是督责任，重点看是否严格履职；三是督效果，重点看环境质量是否改善；四是督问题，重点看突出环境问题是否及时处理；五是督整改，重点看中央环保督察反馈意见、环境保护部大气污染防治强化督查移交问题、市级环保督察交办问题的整改和处理是否及时有效。

密云区区委书记夏林茂表示，密云将全力确保这次督察圆满完成。这次督察是发现问题、找出症结、解决顽症的难得机遇，是改进工作、补齐短板、提高工作水平的重要契机。对督察中发现的问题，密云区将认真对待，不推不让，照单全收，以钉钉子精神抓好整改。

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