千龙-法晚联合报道（记者 洪雪） 张某祥2012年去世，原本拆迁补偿的一套房子落到了其38岁的儿子张某成头上。但是，如何证明唯一合法继承人，张某成遇上了难题。无奈之下，张某成将北京市门头沟区人民政府房屋征收办公室和头沟区龙泉镇人民政府告上法院，要求被告按照协议给房,但在一审中，张某成未能证明“我就是我”，法院驳回张某成诉求。

昨天（20日）下午，一中院对此案进行了公开宣判，法院撤销了一审判决，认定张某成为唯一继承人，判决龙泉镇政府和房屋征收办在判决生效15天后，将涉案房屋交付给张某成。

案件背景

父母去世 儿子要求继承拆迁房

38岁的张某成家住北京市门头沟区石门营，原告张某成诉称，2012年6月15日，其父亲张某祥作为被征收人与两被告签订拆迁安置协议并选择了位于门头沟区小白楼1号楼3单元2405号房屋。

但不幸的是，张某祥于2015年12月7日死亡，半年后，张某成的哥哥心脏病突发死亡，张某成就成了父亲唯一的继承人。他要求法院依法判令两被告履行当初的协议，向张某成交付这套房屋，并以自己的名义领取钥匙。

在法庭上，原告提交了7份证据，包括一份门头沟分局东辛房派出所于2016年7月28日出具的证明，证明张某祥的全部家庭关系情况，其中写明张某祥父母、妻子均已早于张某祥死亡。还有一份原告居住的滑石道村民委员会于2016年7月21日出具的证明，证明原告未婚无子女等证据。

一审判决

原告证据不足驳回请求

一审时，法院认为，现原告主张其为张某祥的唯一合法继承人并要求被告向其履行协议，但根据其提交的现有证据，不足以证明其为张某祥的唯一合法继承人。故原告以张某祥唯一合法继承人的身份，要求法院判决两被告向其交付房产的诉讼请求缺乏事实与法律依据，法院不予支持。

一审判决后，原告不服，提起上诉。

庭审现场

上诉人称不知如何证明“我是我”

昨天下午2点半，张某成坐在上诉人席上，对面被上诉人席则是征收办和龙泉镇政府的代理人，此前该案已开过2次庭。

张某成说，1998年村里给他家新批了宅基地，父亲盖了新房后赶上拆迁，结果父亲签了安置房协议，约定给两套房子，其中一套房已经给了，还有一套房子是哥哥帮助挑选的，但没想到父亲病故，半年后哥哥也去世了。

2016年同村的人都住上了新房，但他去领房时，征收办说他必须拿出他是唯一继承人的证明才能把房子给他，证明只有两种：公证书或法院判决。

他去了公证处，公证处表示他必须将其舅舅、姨找来，在公证处签订放弃书，公证处才能出具公证书。

“我母亲1985年就去世了，到现在30多年了，跟舅舅们的联系都中断了，我上哪里去找人啊，还有，新宅基地是1998年才批下来的，跟我母亲没关系。”张某成说，他原本打算打民事诉讼，按照遗产继承涉案房屋，但哥哥去世了，连被告都没有，最后只好打行政诉讼。

终审判决

上诉人有权继承拆迁房

昨天下午一中院公开宣判。

在二审期间，一中院向门头沟公安分局东辛房派出所、门头沟区民政局以及门头沟区档案馆等单位查询原告父亲张某祥、哥哥张某军的户籍、婚姻登记信息，张某军与上诉人张某成属于同一户籍、未发现张某军的婚姻登记信息，截至目前，尚未发现存在与上诉人处于同等地位的法定继承人。

法院认为，本案中，结合上诉人提交的证据以及法院调取的证据材料，可以认定被征收房屋属张某祥一人所有，在张某祥死亡后，不存在与上诉人处于同等地位的法定继承人，且被上诉人门头沟征收办与龙泉镇政府对此亦不持异议。

在张某祥已经死亡的情形下，上诉人作为其继承人，亦可代为主张张某祥享有的合同权利，故对其提出的要求两被上诉人向其支付涉案安置房的诉讼请求，法院应予支持。

但如果事后出现新的证据，能够证明张某祥尚存在其他法定继承人，该法定继承人亦有权向上诉人主张涉案安置房屋的相关权利，有权要求与上诉人共同分割该部分利益。

一中院遂作出终审判决，撤销一审判决，判决被上诉人门头沟区人民政府房屋征收办公室和门头沟区龙泉镇人民政府于本判决生效后15日内向上诉人张某成交付涉案房屋。

宣判后，张某成说：“我心里的一块石头终于落地了，从开始要房到现在，已经一年多了，15天后我终于可以要拿到房子了，我终于证明自己是自己了。”

龙泉镇政府的代理人和房屋征收办的代理人表示，他们服从终审判决，会在规定时间内将涉案房屋交付给张某成。

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