天津北方网讯： 几天前，中石化的微信公众号“中国石化销售天津石油会员”发布了一条活动消息，称天津地区高速公路ETC智能通行IC卡可以免费领取。然而不少市民到指定加油站的易捷便利店询问时，却被工作人员告知根本不知道有此项活动。

记者在该公众号上看到，该条消息发布于本月15日，里面显示截至2018年1月10日24时前，可以免费领取天津地区高速公路ETC智能通行IC卡。而申领的途径有两种，一是通过扫描二维码关注“天津高速ETC”，填写车辆信息及邮寄地址等待快递统一配送；二是到指定的中国石化加油站网点申请领取。第二种方式还附有列表，上面有指定加油站网点的地址。

一些车主表示，他们到加油站询问此事时，工作人员却表示没有接到相关通知，根本不能办理。近日，记者先后走访了几家指定网点，发现情况的确如此。

记者来到的第一家网点是城北真理道站，位于真理道与王串场一号路交口附近。记者来到此地后发现，该加油站四周被围挡围了起来，并未营业。随后，记者又来到位于河北区金钟河大街上的城北王串场站，当记者走进该加油站内的易捷便利店询问此事时，工作人员表示高速ETC他们这里只能充值，不能办卡。当记者将公众号里面的内容给员工看过后，他们表示没有接到通知。当记者来到位于河东区晨阳道与红星路交口的另一家指定网点询问时，工作人员表示有很多人来问过此事，但是他们这里没有听说过这方面的消息。

车主杨先生告诉记者，他也曾到别的站点询问过，也都是如此。公众号留下了一个电话，提示车主咨询相关业务可致电。于是，杨先生在记者面前拨通了公众号上面的号码。当杨先生将问题反映给客服人员后，客服人员表示并不知道加油站能够申领该卡。而后又致电了中石化的客服，客服人员则表示扫码可以正常申领，加油站办理则还在对接中，什么时候能对接好还不确定。

这种线上线下信息不对称的现象经常发生，广大消费者深受其害。市民表示，各行各业都应杜绝此类情况发生，让消费者放心消费。（“津云”新闻编辑张瑜）

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