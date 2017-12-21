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2018年高考考试大纲公布 新闻与传记纳入语文考试内容

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发布时间： 2017-12-21 15:34:26来源： 北京晚报

12月20日，2018年普通高等学校招生全国统一考试大纲正式公布。记者注意到，“新闻与传记”被纳入了语文选修课程的考试内容。

据介绍，考试大纲是高考命题的规范性文件和标准，规定了考试内容与形式，对指导高考内容改革、规范高考命题都有重要意义。考试大纲是教育部考试中心和各分省命题省市在命题中都应当严格遵循的，是制定《考试说明》的原则依据。各分省命题省市在考试大纲的基础上，可以结合本省市高考方案和教学实际制定《考试说明》。

记者注意到，考试大纲对高考语文科目要求考查考生识记、理解、分析综合、鉴赏评价、表达应用和探究六种能力，表现为六个层级。具体是：根据高中语文课程标准规定的必修课程中阅读与鉴赏、表达与交流两个目标的“语文1”至“语文5”五个模块，选修课程中诗歌与散文、小说与戏剧、新闻与传记、语言文字应用、文化论著研读五个系列，组成考试内容。考试内容分为阅读和表达两个部分。阅读部分包括现代文阅读和古诗文阅读，表达部分包括语言文字应用和写作。考试的各部分内容均可有难易不同的考查。

思想政治科目对于时事政治的考试内容范围是2017年4月至2018年3月份的国内外重大时事，以及中国共产党和中国政府在现阶段的基本路线和重大方针政策。英语科目考核的语言知识要求考生掌握并能运用英语语音、词汇、语法基础知识以及所学功能意念和话题，要求词汇量为3500个左右，语言运用包括听力、阅读、写作和口语。

此外考试大纲明确化学科目要关注与化学有关的科学技术、社会经济和生态环境的协调发展，以促进学生在知识和技能、过程和方法、情感态度和价值观等方面的全面发展。

（责编：tibet）

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