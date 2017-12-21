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2018年全国研究生考试将举行 "考研一族"抢订午休房

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发布时间： 2017-12-21 15:35:30来源： 北京晚报

本周末，2018年全国硕士研究生招生初试就将举行。记者走访发现，不少考生纷纷在考点附近预订起了午休房，以保障自己在考试间隙能得到好的休息。对此专家提醒，考试期间还是应该尽量保持自己原有的生活习惯和规律，强行打破可能会适得其反，影响考试状态。

小杨今年打算报考中国人民大学的研究生。老家在河北的他提前半年就来到北京开始冲刺复习，“我一直住在北五环外的亲戚家，距离考点太远。我得给自己找一个考试期间能休息的地方。”小杨说，从上周开始他就在人民大学附近转，寻找安静又便宜的酒店，“我只需要中午休息，所以钟点房就行。”小杨最后在双榆树的一个居民区找到了一家快捷酒店，每天120元能休息3个小时。

记者近日走访了北京大学、中国人民大学、清华大学等高校附近的多家酒店。工作人员都表示前来咨询午休房的人还不少，“大部分上来就问12月23日、24日有没有中午能休息的房间。”五道口附近一家星级酒店的工作人员对记者说。这两天正好是考研初试的日期。记者了解到，因为客房生意较好，上述地区不少酒店已经不再提供钟点房业务，有的考生因此不惜预订全天住房，就为了中午能休息，“先抢下一间安静的房间再说，只要中午能休息好，多花点钱也值，毕竟已经准备一年了。”在中关村一家四星级酒店订了房间的考生小王说。

考研期间究竟有无预订午休房的必要？人民大学研招办的一位老师认为，考生保持良好的心态和身体状态参加考试即可，如果住所离考场太远，确实可以找个中午休息的地方，如果距离尚可则无必要，不要刻意打破自己原有的生活规律，以免适得其反，影响了考试状态。“过来人”小林告诉记者，当年自己考研住午休房的体会是：一个人闷在一个陌生的房间里，不停地数羊，但又不停地想着自己上午的考试情况，完全没办法好好休息，“还不如不睡，跟熟人聊聊天。”

（责编：tibet）

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