随着指挥员一声令下，引导员发出“走你”的手势，一架架“舰载机”从巨大的“辽宁号航母”上滑跃起飞，翱翔于空中……这一幕精彩的场景12月21日上午出现在北京航空航天大学的体育馆内。这艘“辽宁号航母”是北航实验学校小学部的孩子们花了45天用700多个纸板箱按比例缩小制作而成的。

今天上午，北航实验学校小学部举行航空特色成果展示活动。全校1300多名学生带着自己参与航空探索的实践成果亮相，有空气动力学的现场模拟，还有航模飞机的展示。在一个名为《飞机冲浪》的节目中，四年级的孩子们利用“风不动我动”的空气动力学原理，用一片薄板隔空推动一架风火轮向前进，然后投掷放飞模型飞机，孩子们喊着加油，气氛非常活跃，如同一场盛大的聚会。

现场最激动人心的是《启航》节目，一部按1比18缩小制作的“辽宁号航母”模型在现场亮相，航母模型甲板上停放着一架架“舰载机”，非常逼真。节目中，孩子们现场滑跃放飞了多架“舰载机”，并成功实现甲板着陆。小学部老师王楠说，这套航母模型孩子们花了45天，用了700多个纸箱子制作而成，航母模型长17米，甲板宽4.5米。

据介绍，北航实验学校小学部近年来一直在开展航空航天特色教育，形成了面向全体学生的航空航天教育体系。2007年以来该校已连续5次获得北京市航空模型竞赛小学乙组团体冠军，众多学生在比赛中获奖。今天上午，学校被颁发授予“全国航空特色学校示范学校”奖牌。

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