原标题：北京市第二环境保护督察组进驻密云区

密云：确保督察组意见条条有整改

昨天(20日)，北京市第二环境保护督察组督察密云区工作动员会在密云区召开。经市委、市政府批准，北京市第二环境保护督察组近日进驻密云区开展第四批也是最后一批市级环境保护督察工作。

督察组组长陈光明在动员会上表示，督察主要围绕国家和本市关于生态环境保护方面的法律法规和政策措施。

密云区区委书记夏林茂表示，密云将严格按照市委市政府的部署和督察组的要求，积极主动配合督察组工作，全力确保这次督察圆满完成，积极配合，实事求是、客观公正地向督察组提供情况和反映问题，交实账、交实底，让督察组充分了解、全面掌握密云区生态文明建设和环境保护的真实情况。夏林茂表示，对督察中发现的问题，密云区将认真对待，不推不让，照单全收，以钉钉子精神抓好整改，确保督察组意见条条有整改、件件有着落、事事有回音。此外，密云区还要举一反三，进一步完善环境保护工作制度体系，持续巩固扩大督察整改成果。

会上，督察组副组长冯惠生还就做好督察配合、边督边改、舆论引导、条件保障等工作提出了要求。根据安排，北京市第二环境保护督察组督察进驻时间约1个月左右。督察进驻期间（2017年12月20日至2018年1月19日）设立专门值班电话、专门邮政信箱，主要受理密云区环境保护方面的来信来电举报。J067

北京市第二环境保护督察组进驻密云区

举报电话：61029930

举报信箱：

北京市密云区101500信箱3分箱

受理举报电话时间：8：00-20：00

（责编：tibet）