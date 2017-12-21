原标题：北京市第一环境保护督察组进驻怀柔区

督落实 督责任 督效果 督问题 督整改

为深入学习宣传贯彻党的十九大精神，贯彻党中央、国务院关于推进生态文明建设和环境保护工作的决策部署，进一步落实习近平总书记两次视察北京的重要讲话精神，北京市委、市政府决定参照中央环境保护督察模式，2017年实现对全市16个区市级环境保护督察全覆盖。经市委、市政府批准，北京市第一环境保护督察组近日进驻怀柔区开展第四批也是今年最后一批市级环境保护督察工作。北京市第一环境保护督察组督察怀柔区工作动员会近日在怀柔区召开。

督察组组长张海坤强调，北京市第一环境保护督察组这次进驻怀柔区，重点是督察怀柔区是否把中央和本市关于生态文明建设、环境保护的决策部署落实到位，环保责任是否真正落到实处，环境保护重点任务是否完成。

据介绍，督察工作将坚持问题导向，充分利用督察的各种手段，进一步完善资源配置、制度安排、方法理念以及工作聚焦等内容，以市级环保督察为契机和激励，层层传导压力、级级落实责任，督促环保职责的有效落实，确保各项任务的如期完成。督察主要围绕国家和本市关于生态环境保护方面的法律法规和政策措施：一是督落实，重点看是否按时完成；二是督责任，重点看是否严格履职；三是督效果，重点看环境质量是否改善；四是督问题，重点看突出环境问题是否及时处理；五是督整改，重点看中央环保督察反馈意见、环境保护部大气污染防治强化督查移交问题、市级环保督察交办问题的整改和处理是否及时有效。

怀柔区委书记常卫表示，环境保护督察是市委、市政府落实中央部署的一项重大举措，必将推动全市生态文明建设和环境保护工作迈上更高水平。怀柔全区上下一定要提高认识，以高度的政治责任感，自觉接受环境保护督察组的监督指导。

常卫要求，怀柔区委、区政府要全力支持、认真配合环保督察工作，坚持实事求是汇报工作，确保及时、客观、准确地向督察组反映情况。坚决做到不回避、不护短、不遮丑，为督察组全面真实掌握情况创造条件，从严从实配合督察组做好各项工作，确保督察工作顺利进行。并以此次督察为契机，全力抓好怀柔的生态环境建设工作，推动全区环境保护工作迈上新台阶。

根据安排，北京市第一环境保护督察组督察进驻时间约1个月左右。督察进驻期间（2017年12月19日至2018年1月18日）设立专门值班电话、专门邮政信箱，主要受理怀柔区环境保护方面的来信来电举报。

北京市第一环境保护督察组进驻怀柔区

举报电话：57835011

举报信箱：北京市怀柔区第1220号邮箱

受理举报电话时间：8:00-20:00

（责编：tibet）