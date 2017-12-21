在近三年受理的51件一审走私刑事案件中，走私珍贵动物、珍贵动物制品案28件，占比最大，犯罪手段以隐藏或伪装后“行李夹带”通关为主。今天（21日）上午，北京四中院发布《走私刑事案件审判白皮书》时，通报了上述情况。

四中院集中管辖北京市的走私刑事案件，据该院副院长融鹏介绍，2015年1月至2017年9月，四中院受理刑事一审案件共计84件，其中走私案件为51件。

从涉及罪名看，受理的走私案件共涉及走私珍贵动物、珍贵动物制品罪，走私普通货物，物品罪、走私毒品罪和走私国家禁止进出口的货物、物品罪4个罪名，案件量分别为28件、13件、9件和1件。

走私珍贵动物、珍贵动物制品案占比最大，从行为方式上看，以隐藏或伪装后“行李夹带”为主，行为人将锡纸包裹的动物制品藏匿在行李箱的酒盒、奶粉桶、暖水瓶、钢管等盒状物或管状物中，或隐藏在改装后的用铁板覆盖的行李箱底部，也有的行为人直接把整根象牙绑在身上，外穿羽绒服隐藏。

这类案件被告人的年龄主要集中在40岁上下，文化层次较低，大多在国外（主要是非洲国家）务工谋生，其犯罪动机多数为将珍贵动物制品携带进境后转手牟利，少数为馈赠亲友、个人收藏等。被告人侥幸心理很强，有人甚至认为一旦被查，仅没收，不犯法。

值得注意的是白皮书中的一些裁判思路。例如，属于同一根象牙的单件象牙或者象牙制品，无论净重多少，四中院认为，其价值不应超过一根完整象牙的价值，也就是25万元。

另外，白皮书还提到，在海关监管现场通过X光机检查发现被人藏匿珍贵动物制品后，尚未开箱检查前，被告人承认藏匿的是珍贵动物制品并配合检查的，不构成自动投案。四中院认为，此时被告人的走私行为已经完全败露，是不得已承认，不属于“主动交代”。

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