为了16名讨薪者能在年底前拿回被公司拖欠的总计100余万工资，今天（21日）上午，朝阳法院执行干警来到被执行人云天时空科技有限公司的办公地强制执行，并采取了查封措施。

上午10点，记者随执行法官来到位于酒仙桥兆维工业园区。16名讨薪者中也有10人赶到了执行现场。

根据申请执行人的指认，法官来到位于园区中的云天时空科技有限公司，一进门的牌子已经换成了“慧云联动”。据申请执行人讲，这是刚换的。

16名讨薪者均从事IT工作。此前已由劳动仲裁作出仲裁决定及调解书。根据仲裁调解，云天时空公司应于今年6月30日前给付欠款。案件进入执行阶段，经执行调解，该公司同意于十月底前一次性结清工资及补偿。但到期后该公司仍没有履行，连代理人都失联了。法官调查该公司账户，发现余额仅有400余元。

现场一位公司股东称，该公司经营状况不好，但法官却在财务室内发现了云天时空公司刚交的近7万元供暖费发票，以及租房合同。

法官现场给该公司法定代表人张某拨通了电话。电话中，张某承认云天时空公司还在，也承认欠债，但对履行方案和沟通情况均一问三不知。

法官随后对该公司法定代表人的办公室、公司财务室以及装有该公司服务器的屋子进行了查封。

该公司股东希望跟讨薪者们现场沟通协商，“查封公司你们也拿不到钱。”但讨薪者们说，之前已经协商过多次，公司却是一拖再拖，且态度强硬。

法官留下执行传票，传唤该公司法定代表人张某携带执行案款到法院履行义务，并告知公司股东如果该公司仍拒不履行，法院将对查封财产进行执行拍卖。

（责编：tibet）