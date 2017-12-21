12月20日上午11点，从北京飞往成都的CA4102航班上一名乘客突然身体不适，在起飞20分钟后，飞机返航。返航途中，该乘客情绪激动，自称“鬼上身”，要求停止返航。降落后，该乘客拒不下机，后被警方强行带下飞机。下午3点半，飞机重新起飞，并于晚上6点顺利抵达成都。

多位机上乘客向本报记者回忆，起飞后不久，机上广播开始寻找医护人员，空乘称有一位中年女性乘客的身体“情况比较严重”。当时，该乘客出现了类似于昏厥的状态。机组人员询问其身体情况，该乘客一直沉默。大约5分钟后，机组人员决定返航，并通知了该乘客。该乘客并没有表示异议，机上其他乘客也都同意。机组人员还曾给该乘客采取吸氧等治疗措施。

等到飞机高度开始下降时，该乘客身体情况逐渐恢复，同时开始大声呼喊，要求停止返航继续飞往成都，并且不听从机组人员的劝告。机上乘客称，该乘客曾大声说：“后果我自负，不要返航，我要见机长！”并且试图与乘务人员扭打，动作激烈。随后，该乘客被机组人员控制在座位上，直到返航降落。

当飞机返航并降落在首都机场后，其他乘客开始下飞机，但该乘客拒绝下飞机，一直留在座位上。当时乘客拍摄的视频显示，医务人员在诊断时，该乘客称“有东西刚才上我身了，你们是查不出来的。”该乘客还说：“好不好，为什么要骗我？乘务员都在骗我，我都跟他们说后果我自负。”

机上乘客回忆，该乘客一直拒绝下机，执意要飞往成都，称“不飞就死在飞机上”。机组人员、医生、乘客都劝她下飞机，但均被拒绝。机上乘客称，与该乘客同行的还有另外两人。在机组人员决定清舱后，其他乘客都下了飞机，但他们一直没下。警方到场后，该乘客被强制带下飞机。有乘客称，在飞机上该乘客称家人有事故，需要着急赶回成都。

下午3点半，该乘客被带下飞机，其他乘客重新登机后，飞机起飞。晚上6点左右，飞机顺利抵达成都。

该航班所属的中国国际航空公司随即发布：12月20日，CA4102航班11时33分从北京起飞前往成都，在飞行过程中一名旅客突发疾病，为确保旅客生命安全，机组决定返航北京，并联系地面医护人员等待，航班于12时27分落地。经过重新准备后，CA4102航班已于15时35分再次起飞前往目的地。

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