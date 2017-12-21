记者从市发改委获悉，北京长城国家公园体制试点区已于近日完成自然资源和文化资源摸底调查，目前正在研究制定总体规划和相关专项规划。

北京长城国家公园体制试点区先期选址于延庆区八达岭长城区域，总面积59.91平方公里，长城总长度27.48公里。试点区涉及的主要保护地包括长城世界文化遗产、八达岭—十三陵风景名胜区（延庆部分）、北京八达岭国家森林公园、中国延庆世界地质公园八达岭园区等四大类。

让27.48公里的长城文化遗产得到有效保护，是北京长城国家公园体制试点区的首个发展目标。同时，公园将进一步探索整合更大范围的长城资源，将分散的保护地斑块连接起来，并按照京津冀协同发展战略部署，实现文化遗产和自然生态系统保护相互促进的新模式。

国家公园是指由国家批准设立并主导管理，以保护具有国家代表性的大面积自然生态系统为主要目的，实现自然资源科学保护和合理利用的特定陆地或海洋区域。据市发改委相关负责人介绍，长城的这个“新身份”其实是从2014年确立的。2014年，北京成为全国首批10个建立国家公园体制试点区之一，也是10个试点区中唯一一个以世界文化遗产为核心资源的试点区。2016年8月，《北京长城国家公园体制试点区试点实施方案》获批，提出“保护自然文化遗产”“坚持彰显中华文明”等理念。同年12月，北京长城国家公园体制试点区管理委员会筹建办公室设立并集中办公。

除了北京长城外，全国确定的首批10个国家公园体制试点区域还包括：青海三江源、东北虎豹（黑龙江、吉林）、大熊猫（四川、陕西、甘肃）、甘肃祁连山、浙江钱江源、湖北神农架、福建武夷山、湖南南山、云南香格里拉普达措。

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