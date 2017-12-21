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丰沙铁路改建工程顺利开通运营 实现顺利贯通

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发布时间： 2017-12-21 16:41:27来源： 北京晚报

经过现场2000余名工人6个小时的紧张拨接开通施工，今天上午，丰沙铁路6.98公里的地上路段正式钻到了地下，历时两年三个月建设的丰沙铁路改建工程顺利开通运营。

正在施工的长安街西延道路工程项目途经首钢老厂区，与既有丰沙铁路相互影响。为满足长安街西延、首钢地区规划、中低速磁悬浮S1线及北京市的长远规划等要求，在规划中启动了丰沙铁路改线入地方案。在完成这次入地改造之后，丰沙铁路将由原紧贴永定河大堤位置的丰沙铁路东移50米，改从首钢老厂院内通过，以隧道方式下穿首钢西侧厂区、石景山和京能热电厂南侧厂区。工程全长6985米，地下隧道占4350米，其中明挖段3871米，暗挖穿越石景山段479米。

如果说之前几个月是在挖隧道，那么今天的工程就是让火车沿着铁轨能够开进隧道。中铁六局丰沙线改建工程总工程师申烨楠介绍，今天的这次拨接属于“要点施工”，在6小时的施工过程中丰沙铁路上下行全部停止运营，施工人员要把既有线两端断开，再接入到新修建的隧道中。从今早4点40分开始，拨接工作正式开始，施工人员要将拨接范围内190米长、60公斤每米的铁轨挪移到新的位置，整个拨接工程仅预留了70分钟，工程时间紧，因此每部工序细化到分钟。在拨接之后，还要对线路信号、供电设施进行迁移。

由于丰沙铁路改建工程位于北京城区，紧邻既有丰沙铁路，周边厂房、文物密布，内外协调、安全管理以及施工组织的难度都很大，特别是采用微振动爆破施工技术、长度达479米的下穿石景山暗挖隧道施工，对施工组织和安全控制提出了更高的要求。

据介绍，这次改线入地，是国铁隧道首次穿越石景山。隧道上方有石景山区重点文物功碑阁、天主宫院，且工程紧邻既有丰沙铁路，距离首钢人防通道最近距离仅为2.044米。自2016年4月开工以来，施工方克服了工期紧、隧道浅埋偏压、施工风险点多、围岩软弱、施工难度大等诸多不利因素，综合应用了微振动控制爆破技术、爆破振动监测技术、邻近被保护构筑物减震开挖工法等新技术、新工法，最终实现顺利贯通。施工期间，未对周边风险点造成不利影响，圆满完成了施工任务。

（责编：tibet）

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