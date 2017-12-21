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[北京ING]北京怀柔8处下凹式立交桥有了“安全卫士”

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发布时间： 2017-12-21 17:01:54来源： 千龙网

千龙网北京12月21日讯（记者 李金鑫 通讯员 张佳玮 姜东浩）记者21日从怀柔区获悉，怀柔区日前在怀耿路、杨雁路等主要干线的8处下凹式立交桥安装了视频监测系统，并顺利接入市路政局路网应急指挥平台。

“安装监控之后，这些立交桥就有了全天候的‘安全卫士’，不仅可以随时监控路面交通情况，还可以在汛期更好地调配防汛力量，做好抢险预警，助力汛期安全。”怀柔公路分局相关负责人介绍说。

据了解，近年来怀柔区路网建设不断加快，公路立交桥数量也逐渐增多。每年汛期，下凹式立交桥因桥下低于周边路面，降雨后周边水流会迅速汇集到桥下，给行人、车辆的安全出行带来不便。为了更好地保障市民生命和财产安全，今年怀柔公路分局对怀耿路、杨雁路、红螺路、中高路、庙城路、迎宾路等主要干线公路的8处下凹式立交桥增设视频监测系统。

“这套系统可以实时监测，平时能观察立交桥区交通运行状况。”中高路立交桥泵站负责人郭献福，负责汛期该桥段泵站抽水、大雨期间警戒拦护、应急值守等工作。“不仅如此，防汛期间指挥人员更能通过视频系统及时监测桥下积水情况，第一时间掌握汛情开展远程指挥调度和相应的抢险救灾工作了。”

截至目前，怀柔区路网管理设施共建成185套，其中视频设备76套。全区路网管理设施建设密度达到每4.2公里1套，路网运行监测与数据采集能力进一步增强，有效保障了市民出行。

（责编：tibet）

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