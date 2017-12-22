北京试点10个公共空间改造项目 “小而美”改善居民宜居环境

中新网北京12月21日电 (记者 杜燕)针对中心城区特别是老城区仍存在公共空间数量不足、功能单一、品质不高等问题，北京市政府拟安排约2亿元资金，试点启动10个公共空间改造项目，让居民生活环境更加宜居。

北京市发改委投资处处长李晓涛在今天举行的发布会上公布《关于城市公共空间改造提升示范工程试点工作方案》，提出先行在东城区、西城区各选取5个项目启动试点。

据了解，东城区试点项目中，街巷We空间—东四南街巷微空间营造项目将挖掘并利用胡同边角地的微空间及小微空间，增加文化展示、休憩交流、绿化美化等设施，添置精致的胡同景观小品，复合通行、交往、停车、绿化等多种功能；空间重塑—南新仓遗址公园建设项目将对非机动车道进行优化调整；空间回归—前门地区桥湾地铁站周边公共空间改造项目将增加休憩座椅、文化展廊、便民设施、导视系统和自行车停车位等；小区生活厅—胡家园小区社区公共空间提升项目将利用现有锅炉房用地，地上建设社区活动中心，同步完善社区综合服务功能，地下建设停车场，同时优化停车场出入口；慢行游园—磁器口大街周边慢行空间改造提升项目，并将部分现状空地打造为驻留停坐休憩空间，并设置崇文门-前门-天坛文化导视系统。

西城区试点项目中，车库花园—阜成门内大街、三庙街绿地+停车设施改造项目将利用现有临时停车场腾退空间，地上建设百姓花园，地下建设智能立体停车设施；社区治理与公共空间再造—杨梅竹斜街智慧人本空间改造项目将增设智慧步行、智慧停车、智慧环卫等设施；“活力+”绿色空间—莲花池东路南侧绿地改造项目将打造城市“街边公园”，构建步行道与绿化道有机结合的景观慢行道，并利用现状空地打造城市街边“休闲公园”，增加休憩座椅、景观小品和老年健身、儿童娱乐、便民服务等设施；街道历史记忆—南新华街文化廊道建设项目将打造活动广场，布置文化景观小品，再现老北京四合院风貌，增设美术馆艺术沙龙广场，布置花架、小品和休憩设施，并以水景雕塑展示文化记忆。同时，利用街道两侧拆违腾退用地，建设停车设施；百姓阳台—安成宾馆屋顶花园提升项目将对屋顶空间进行动静功能分区，增加停坐空间和活动场所，增设风雨连廊和观景平台等景观小品。

李晓涛表示，目前，10个示范工程试点项目正有序推进，其中东城区胡家园老旧小区社区公共空间提升项目、西城区南新华街环境整治景观提升项目2个项目实施方案已于近期获批，市政府固定资产投资拟安排资金约6000万元。其他项目预计明年上半年陆续开工。

他称，北京还将征集公共空间改造提升项目，加大市政府投资支持力度，简化和优化项目审批程序，探索公共空间规划建设管理的新路径、新模式，使有限的公共空间最大限度地体现居民需求，让民众生活更方便、更舒心、更美好。(完)

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