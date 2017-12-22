原标题：北京将建国家级人力资源服务产业园 吸引全球顶尖人才来华工作

中新社北京12月21日电 (记者 杜燕)北京将在通州区、海淀区建设国家级人力资源服务产业园，重点引进人力资源服务业的新兴领域、高端环节、创新业态，通过市场化机制吸引全球顶尖人才来华工作，为入驻园区的顶尖专家及其创新团队提供贴身式人才服务。

北京市人力资源和社会保障局相关负责人21日表示，为促进人力资源结构优化和素质提升，北京将按照“一区两园”的方式规划建设国家级人力资源服务产业园区。“一区”即北京人力资源服务产业园区；“两园”即通州园和海淀园。

产业园区将重点引进人力资源服务业的新兴领域、高端环节和创新业态，通过市场化机制吸引全球顶尖人才来华工作，为入驻园区的服务机构提供包括档案托管、社会保险、外国人来华工作许可等一站式公共服务，为顶尖专家及其创新团队提供优先、直接的贴身式人才服务。

目前，两个分园已经基本确定选址，预计明年可投入使用。其中，通州园定位于“政府公共人力资源服务+人力资源产业发展”，将通过政策引导、政府购买等方式，带动人力资源服务产业及其他生产性服务业和人口向东部地区扩展，并进一步促进京津冀三地人才协同发展。

海淀园定位于“高端化+国际化人力资源服务支撑体系”，根据“高精尖”经济结构需求，发展人力资源服务产业高端形态，打造人力资源服务高端产业集聚区，形成能够参与国际产业合作和高端人才竞争的人力资源服务业发展高地。

该负责人表示，将研究有针对性的产业园政策，适当提高准入标准，推进园区在人力资源服务领域培育新的增长点、形成新动能。

截至目前，北京有约1500家人力资源服务机构，营业收入超过1400亿元人民币，从业人员2万余人。(完)

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