全球首款商用深度学习处理器、无国界共享理念、人脸识别技术……我国科技企业最密集的中关村，孕育了众多前沿科技企业，在人工智能、新材料、高端芯片等前沿科技新成果不断涌现，使我国的部分技术领域实现从“跟跑者”到“领跑者”的角色转变。

新产品：中关村的中国优势

作为21世纪最受瞩目的新材料，石墨烯是可以应用于各行各业的“万能材料”，为加快推进石墨烯产业的孵化，今年4月，北京石墨烯研究院在中关村揭牌。

在研究院的大厅中，石墨烯LED灯、石墨烯防弹头盔、石墨烯涂料等产品一一展出，负责人王旭东博士介绍，展柜中的石墨烯铝、石墨烯钢合金、石墨烯纤维等一系列材料，都已悉数应用于飞机、汽车、导弹，研究所的主要任务是把科学原理转化为实物的产品。王旭东表示，中关村地区聚集了全国最顶尖的大学和科研院所，让这些“大院大所”的技术走出围墙，将改变将进一步推动中国的科技创新。

未来，薄如纸张的手机、衬衫一般的防弹衣、能拎起两吨重物的手提袋等，都将通过石墨烯实现。王旭东透露，石墨烯电池将应用于新能源电动车，这一应用将使电动车的充电时长由五六小时，缩短为35分钟，“石墨烯电池同样可以应用于手机，5分钟就可以充满电。”王旭东说。

在消防安全隐患预警领域，中关村的升哲科技提供了方案，他们自主研发的超低功率物联网系统，实现了超低价的安装消防预警的愿望。升哲科技发明了全球最小双通道物联网芯片，这个芯片搭载了终端探头和传感器，当芯片所处环境中发生了烟雾的泄漏、温度过高或某种气体浓度过高时，芯片将把信息传到升哲自己的基站中，再上传到云端，从而实现远程预警的功能。

升哲科技的负责人赵武阳介绍，这套自主研发的物联网系统具有功耗低、价格低的特点，“以前技术被国外垄断，现在我们我们做出这套系统后，价格降低到从前的二十分之一，而且能耗很低，只需要装纽扣电池就可以使用。”

升哲的技术助力打造智慧城市，连接物理与数字世界，目前已为 65 个国家和地区的客户提供服务，赵武阳表示，目前升哲已在北京设置一千余台基站，若将此系统应用于老旧小区的消防系统改造，每户只需要投入一百元，大大降低了成本。

据悉，目前，中关村拥有独角兽企业67家，约占全国一半。今年1至10月，中关村地区新涌现出一批原始创新、自主创新重大成果，新设立科技型企业2.4万家，日均新设立科技型企业近80家；同时，中关村企业发明专利授权量1.5万件，同比增长15.4%，占同期全市企业发明专利授权量的65.0%。

新技术：人工智能推动社会进步

在中关村的前沿科技企业中，人工智能芯片佼佼者寒武纪是重要的一员，由中科院计算所孵化的寒武纪科技公司，于去年推出的1A处理器（Cambricon-1A）是世界首款商用深度学习专用处理器，这款处理器可应用于智能手机、安防监控、可穿戴设备、无人机和智能驾驶等各类终端设备，寒武纪的智能芯片改变了人工智能应用处理的状态。

寒武纪相关负责人钱诚介绍，寒武纪的人工智能芯片非常小巧，与普通的图形处理器相比，寒武纪的芯片运算能力提高了30倍以上，它的多模态处理能力，不仅可以迅速识别出图像的数量，还可以对图像进行分析。我们熟知的AlphaGo，在获胜的背后是使用了约170个图形处理器和1200个中央处理器，这些设备可能需要占用一个机房，还要配备大功率的空调，而寒武纪在这一点上遥遥领先。

在中关村，像中科寒武纪科技这样的人工智能公司还有很多。旷视科技的人脸识别技术，已运用于智能手机、公共摄像头、楼宇门禁等场景，而地平线机器人的智能技术，让空调、玩具、电视机都尽在掌握。这些科技企业在计算机视觉、机器深度学习、智能电动车、智能机器人等细分领域深耕，涌现了许多新技术和新成果。

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