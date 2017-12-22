12月21日上午10时40分，经过2000余名施工人员6小时的“抢点儿”施工作业，历时两年零三个月改建施工的丰沙铁路顺利开通运营。北京晨报记者从施工现场了解到，运行62年的丰沙铁路之所以改建是为了配合长安街西延工程及首钢地区总体规划，这也是北京市首条为配合城市道路规划而从地上转入地下的既有铁路线。有业内专家表示，包括京唐、京雄等在建城际铁路线以及远期新建铁路线，市区内路段逐渐步入“地下”，给城市道路规划腾出空间是一种趋势。

改建 为长安街西延转走地下

21日9点，北京晨报记者赶往石景山区古城附近的丰沙铁路建设指挥部，几十名工人正在新建轨道线间进行作业。据中国中铁六局北京铁建公司丰沙线改建项目总工程师申烨楠介绍，由于西延的长安街将在石景山区穿过永定河和丰沙铁路，直达京郊门头沟，为了避免铁路与长安街西延道路交会，2015年丰沙线启动了改建工程，从地上转入地下。

北京晨报记者从现场了解到，改建工程位于北京市西五环外莲石路至阜成路间，并行既有丰沙铁路，以隧道方式下穿首钢西侧厂区、石景山和京能热电厂南侧厂区，改建线路全长6.99公里，地下隧道占4.35公里。

爆破 下穿石景山文物密集区

“由于丰沙铁路改建工程位于北京城区，紧邻既有丰沙铁路，周边厂房、文物密布，隧道上方有石景山区重点文物功碑阁、天主宫院，且距离首钢人防通道最近距离也仅2米左右。受此影响，丰沙线改建工程施工难度非常大。”

申烨楠表示，丰沙铁路改建工程内外协调、安全管理以及施工组织的难度都很大，特别是采用微振动爆破施工技术下穿石景山暗挖隧道，对施工组织和安全控制提出了更高的要求，要求爆破振动速度不超过每秒5厘米。“最终，我们历时9个月顺利完成了爆破。” 申烨楠称。

奋战 两千施工人员施工6小时

北京晨报记者了解到，由于改建线旁边就是既有正线运营的丰沙线，为了最大限度减少施工给旅客出行带来的影响，21日4点30分开始，2000名作业人员开始同步进行铁路要点一级拨线施工。通俗地说，就是施工人员要在申请的作业时间内、在没有列车驶过的空档期将原丰沙铁路线的轨道进行切割，与已经铺好的新轨道进行焊接，并完成信号测试等。

“选择上午这个时间点进行施工，是因为这个时间段过往列车较少，我们申请‘作业时间’后，影响的列车也就少。” 申烨楠表示。

21日上午10点20分，全部作业基本完成。10点40分，从石景山南站到安家庄站和从三家店站到丰台西站的两趟货车呼啸而过，率先驶入丰沙线新开通的路段。

展望 铁路“走地下”将成为趋势

北京晨报记者了解到，丰沙铁路改建工程的顺利开通，提升了首钢地区和永定河区域的综合形象，对带动门头沟、石景山区发展以及疏解中心城区部分功能，具有积极意义。

丰沙铁路是连接北京丰台区和河北怀来县沙城镇的铁路线，全长106千米，建于1952至1955年，1955年开通运营。是继京包铁路之后从北京去往冀西北重镇沙城、张家口的第二条通道，也是晋煤外运的主要通道之一。

针对此次丰沙线为让行长安街西延工程从地上转入地下，业内专家表示，这是北京既有铁路线首次为城市规划让路。目前，京唐、京滨、京雄等在建铁路线都有地下路段。为给城市道路规划腾出空间，避免交织，铁路渐步入“地下”是未来铁路规划设计的一种趋势，此次丰沙线顺利改建也是为日后的铁路规划、建设提供宝贵经验。

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