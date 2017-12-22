随着农村地区城乡一体化发展，百姓的生活环境得到了改善，可上楼后村民割舍不下的乡愁记忆如何找寻？北京晨报记者12月21日从朝阳区农委获悉，目前，朝阳已建成包括豆各庄乡情博物馆、南磨房乡情村史陈列室等在内的20个乡情村史陈列室，展示农村发展变迁的历史轨迹，帮助村民留住“乡情”。

300余件展品穿越千年豆各庄

豆各庄乡情博物馆位于东五环外、京哈高速路南侧。在这里，青砖灰瓦的四合院古朴雅致，寓意吉祥的砖雕艺术精美绝伦。300余件实物、文字、图片展品带领参观者穿越千年，了解从辽代到现在豆各庄历史的发展过程。

“这里有从辽代留存至今的多处古迹，包括萧太后河、张翼祠堂、600多年的西马古树……”谈起博物馆的展品，豆各庄乡情博物馆馆长梁勇如数家珍。他说，豆各庄乡情博物馆原来是张氏祠堂，是豆各庄保留完整的带有典型北方特色的古建筑院落，是清末大臣张翼为祭祀祖先所建，现为区文保单位。乡情博物馆于2016年6月开放，其中最吸引参观者的就是建筑戗檐上大量精美的砖雕。

北京晨报记者看到，博物馆共有六个展厅，展品中有当地村民捐赠的族谱、医谱、80年代的农耕用具，也有地区“孝星”的事迹等，展示了乡村剧变和地区的文化文明。“未来我们还将在此开设旗袍刺绣、兔爷制作、书法绘画课程，丰富百姓的文化生活。”馆长说。

东坝常营2018年建乡情陈列室

近年来，朝阳区推进“一绿”试点乡城市化建设，百姓的生活环境得到了改善，可是上楼后的村民如何留住乡情？朝阳区农委相关负责人介绍说，从2013年开始，朝阳农村地区开始建设乡情村史陈列室，通过文物的收集整理、文脉的发掘梳理等方式，在故土新居上留下历史文化和浓浓的乡韵，保留农村文化的根。

目前，朝阳区已建成20个乡情村史陈列室，包括展示新农村发展成果的高碑店村村史博物馆、建筑面积12000余平方米的南磨房乡乡情村史陈列室、采用VR等多媒体技术的温榆河民俗博物馆等，吸引众多本地村民和外来游客前往参观。

2018年，东坝地区民俗博物馆、常营地区乡情村史陈列室等4个乡情村史陈列室也将启动建设。

文体队伍走出国门传播传统文化

除了建设乡情村史陈列室帮百姓留住“乡情”，朝阳区还致力于丰富农民业余文化生活，促进对传统文化的传承。目前，朝阳区农村地区拥有12个3000平方米的文化中心，建有各类文化健身广场150处，安装居家健身工程526处，健身器材万余件。

近年来，朝阳区培育出黑庄户千人腰鼓、崔各庄十三档民间花会等1900多支文体队伍。高碑店村高跷老会、十八里店乡舞狮、三间房乡威风锣鼓等文体队伍，更是从2005年起受邀到美国、英国、加拿大等国家进行表演，让更多的外国友人了解中国传统文化。

2017年朝阳区农村地区共举办各类文体活动近1700项，活动参与人数约60万人次。

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