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北京总消费迈入2万亿时代 11月社零额创历史新高

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发布时间： 2017-12-22 06:59:17来源： 北京晨报

在12月21日举行的北京商业高峰论坛上，北京市商务委表示，2017年前11个月，全市实现市场总消费额21787.4亿元。北京总消费迈入2万亿时代。

2017年1至11月，全市实现市场总消费额21787.4亿元，同比增长8.7%，继续保持平稳运行态势。其中，11月当月社零额同比增长11%，首次突破1200亿元，达到1220.4亿元，创单月历史新高。

市商务委主任闫立刚在论坛上表示，2017年北京总消费规模将突破2万亿，恩格尔系数逐渐下降。北京城镇和农村居民恩格尔系数分别从2012年的31.3%、33.3%下降到2016年的21.1%、26.9%，分别比全国低8.2、5.3个百分点，已符合联合国划分的20%至30%的富足标准。但他同时也指出，北京商业服务业在供需矛盾方面，存在便利化程度不高、高品质商品服务供给不足和城乡区域发展不平衡等问题。

下一步，本市将继续围绕提高生活性服务业品质这根主线，着力保障民生、提质增效、优化环境。闫立刚表示，2018年，本市计划疏解提升区域性专业市场159个、区域性物流中心17个；计划建设提升基本便民商业网点1400个，其中蔬菜零售500个；基本便民商业服务网点在城市社区覆盖率达到92%左右，基本便民商业网点连锁化率较2017年底提高2.5个百分点左右。

（责编：tibet）

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