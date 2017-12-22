自行式垃圾吸尘机、无线式吸尘器、移动式保洁机器人……12月21日，北京环卫集团召开新闻发布会，针对背街小巷环境清扫，北京环卫集团专门研发了六款新型智能化、小型化清洁设备。其中，可以手推的自行式垃圾吸尘器，以及可以背在身上的无线式吸尘器，都是针对背街小巷专门研发的“新招式”，这些工具将实现让环卫工人甩掉扫把，把扫把带来的扬尘一同收入新型清洁设备，避免二次污染环境。

胡同小巷清洁用上机器人

发布会上，北京环卫集团副总经理、新闻发言人罗伟介绍，随着城市精细化管理的要求越来越高，现在环卫工作不仅要做到主干道路面干净，还要做到路沿边角净、下水井口净、人行步道净、胡同窄巷净。背街小巷的环卫清扫问题，是环卫集团一直致力于突破的难题。“传统的方式主要使用笤帚、扫把、簸箕等，这种方式虽然也能清理环境卫生，但弊端是清扫过程中容易产生扬尘，给大气环境造成二次污染。”针对背街小巷“窄、乱、散”的特点，结合北京四季特点，北京环卫集团经过1年多的尝试和探索，形成了分区域、分季节人机组合作业的工艺模式，全面提升清扫保洁作业装备水平，目前小型纯电动环卫作业车辆占比不低于50%。

为此，环卫集团研发了专门适用于背街小巷的纯电动小型化清洁设备，既有纯电动小型扫路机、纯电动小型扫路车、纯电动小型路面养护车，还针对车辆清扫不到的犄角旮旯，研发了自行式垃圾吸尘机、无线式吸尘器、移动式保洁机器人。

吸尘机能连续工作八小时

北京晨报记者在现场看到，一款自行式垃圾吸尘机最为亮眼。它通过气流将垃圾吸到吸尘机自带的垃圾桶内，可让环卫工人丢掉扫把，一台吸尘机相当于5人次人工同时作业量，让环卫工人更有效率、更体面地工作。

据悉，自行式垃圾吸尘机采用纯电驱动无尾气排放，确保无扬尘。它可用于解决背街小巷乱停放车辆底部作业的难题，同时适用于路边绿化带、草坪、树坑、雨水口等。这款吸尘机配备大功率风机和直径110毫米的吸尘管，确保能够吸扫矿泉水瓶、废纸、烟头、铝盒、玻璃碎片、塑料、落叶等，能够连续工作6至8小时。

另一款无线式吸尘器可像背包一样背在身上，作业十分方便。记者了解到，它的总重量仅为10公斤，采用独立的锂电池供电系统，摆脱了电源线的束缚，能实现无线移动使用。特别适用于影剧院、体育场馆、学校、商业办公楼、公寓楼、医院、机场等室内公共场所，噪声小，对周围居民影响小。

此外，一款可爱的移动式保洁机器人也在昨天亮相，当附近没有垃圾桶的时候，只要招呼机器人，机器人就会自动“跑步”到你面前，将垃圾收入“肚”中。以往科幻电影里出现的画面，正在变为现实。

据悉，下一步，北京环卫新研发的专门适用于背街小巷的纯电动小型化清洁设备将陆续全部投入使用。目前，纯电动小型扫路机已经在部分背街小巷使用。

（责编：tibet）