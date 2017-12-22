“我的腰不太好，案子调解了，我直接拿到了两万多元，也能少跑两趟，法院确实对我们尽心尽力了，我特别感谢他们。”包括何师傅在内的11名保安将某保安公司、某通信公司和某服务公司诉至密云法院，要求给付加班工资、未休年休假工资、违法解除劳动关系经济赔偿金。12月21日在法院的调解下，原被告双方达成一致意见，由保安公司、服务公司给付11名原告共计21万余元，钱款当庭给付。

何师傅等人诉称，他们11名劳动者于2004年先后入职到服务公司，后服务公司将他们派遣到保安公司。2012年，保安公司承包了通信公司保安业务，将劳动者安排到了通信公司在北京密云区的营业点担任保安工作，人均月工资2000元左右。但今年9月初，通信公司不再需要保安岗位，与保安公司解除了保安服务合同，随后向11名劳动者发出调岗通知，将他们调到北京市其他区上班，工资不变，但不提供食宿。

因工作地点较远且不提供食宿，劳动者们没有同意，双方协商未果。几天后，服务公司以“没有按时到新岗位报到”为由向他们发出解除劳动合同通知书，解除了双方的劳动关系。今年9月21日，11名劳动者申请劳动仲裁，但密云仲裁委以“申请人的仲裁请求不属于劳动人事争议受案范围”为由不予受理，无奈下他们诉至法院。

收案后，密云法院高度重视。庭审前，法院审判组对11名劳动者的诉讼请求进行核对分类，对劳动者的入职时间、工作情况等进行初步统计，认真细致地做了大量庭前准备工作。庭审中，承办法官在充分听取双方的诉辩意见后，准确归纳总结双方的争议焦点，并引导双方围绕争议焦点进行辩论、总结陈述。庭审结束后，审判组根据当事人的诉讼请求，认真核算每一名劳动者的加班情况和年休假情况。在此基础上，经过多次释法调解，最终原被告在21日达成一致意见。

（责编：tibet）