开业17年、10年没升过级，12月21日，朝内南小街菜市场这个胡同里的菜市场在升级改造后与居民重新见面。近两千平方米的面积不但销售居民日常所需的蔬菜水果、柴米油盐，还被打造成了一个将生活融入艺术的空间：老北京的记忆、胡同生活的喜乐都融入了菜市场的犄角旮旯，让居民来买菜的同时“惊喜连连”。

展现菜市场更多可能性

菜市场门口的墙面上有艺术家手绘的老28自行车、大白菜、一辫子大蒜、一捆大葱和风车等老北京风格的绘画，菜市场内点缀着灯笼、画框，就连苹果和橙子都画上了“笑脸”，二层还特意打造了一个玻璃房子，里面摆放着老式菜篮子、铁皮暖壶、搪瓷脸盆，不大的空间变成了“菜市场博物馆”。

据菜市场升级改造策划方之一、北京市城市规划设计研究院赵幸介绍，朝内南小街菜市场本次改造涉及基础设施改造、管理规范、视觉提升、丰富功能等几个方面，改造完成后进行展览策划，以活动形式展现菜市场的更多可能性。据悉，在硬件改造上，菜市场进行了地砖的重新铺设、市场的整体清洁及粉刷、摊位贴面美化及台面的重新制作、监控设施的设置等内容，使菜市场更加安全，设施更实用、耐久。在功能上，菜市场在原有日杂、药品售卖、缝衣修边的基础上增加了家政、洗染、维修、专卖店、末端配送、休闲娱乐、理发等功能，为居民提供全面的生活服务。

增加完善便民服务功能

赵幸表示，近些年，很多菜市场被改造成了超市，也有很多被小菜站所取代。“其实菜市场的样子可以很美，功能可以很丰富，逛菜市场的体验也可以很美好，在菜市场里也能够看到更多的可能性”。本次改造过程中，设计师为菜市场设计了多彩的LOGO、与菜市场氛围相匹配的招幌、趣味的楼梯侧墙等，让菜市场小小摊位的日常更加有趣。

东城区朝阳门街道办事处副主任李哲告诉北京晨报记者，未来朝内南小街菜市场还将不断增加和完善便民服务的功能，发挥服务综合体的作用，旨在将其打造成独具特色的暖心、人文、创新的菜市场，同时号召更多的建筑师、设计师、文创业者、艺术家们参与，创建一个融合生活、设计、艺术、商业、教育等内容的生活美学院。目前菜市场还有将近900平方米的地下空间，未来有可能成为时髦的“无人超市”，门口还将建起社区“微空间”，为居民打造一个休闲、娱乐的小场所。

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