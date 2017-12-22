“僵尸网站”、“睡眠网站”、“孤岛网站”等信息含量不高的网站不但用户体验不佳，而且复杂的搜索、信息的冗余还给老百姓网上办事造成了困扰。在大量线下“一站式服务大厅”设立的同时，在网络上，政府网站如何集中精力提供优质服务成为值得深思的问题。日前，记者从北京市政府办公厅获悉，在承诺网站涉及的各项服务“不减量且提质”的前提下，2018年底北京市政府网站将只保留80余个，实现“一区一网、一部门一网”，整合比例将达93%。未来形成市区两级政府网站集约化平台，到2020年底，建成高效惠民的网上政府。

体制：全市政府网站首次明确主管单位

北京市政府办公厅近期就全市政府网站管理体制进行了调研，从对全市78家单位的调查问卷来看，优化管理体制、明确牵头抓总的主管部门是解决当前政府网站发展问题的关键。

各相关部门反复研究，就本市政府网站管理体制问题达成一致意见，并在市政府办公厅日前印发的《关于贯彻落实〈政府网站发展指引〉的实施意见》(以下简称《实施意见》)中进行了明确：市政府办公厅是全市政府网站的主管单位，负责推进、指导、监督全市政府网站建设和发展。

同时，明确了其他单位的具体分工：市网信办统筹协调全市政府网站安全管理工作；市经济信息化委负责全市政府网站基础设施的规划、建设和管理工作；市编办、市公安局、市通信管理局作为全市政府网站的协同监管单位，共同做好网站标识管理、域名管理和网络内容服务商（ICP）备案、网络安全等级保护、打击网络犯罪等工作；建立市、区两级政府网站统一管理体系，各区参照市级管理体制。

减量：2018年底实现“一区一网、一部门一网”

目前，本市共有政府网站1042个，其中市政府门户网站（“首都之窗”）1个；市级部门网站95个，垂直管理单位网站115个；17个区（含北京经济技术开发区）网站共计831个。

《实施意见》对规范整合现有政府网站提出了明确要求，对照这些要求，全市有960个政府网站需要整合，包括146个市级部门下属单位网站、540个区级部门及其下属单位网站和274个乡镇街道网站。整合工作全部完成后，本市政府网站将只保留80余个，实现“一区一网、一部门一网”，整合比例将达93%。

推进政府网站的规范整合，《实施意见》设置了两个时间点：2018年6月底前，完成市政府各部门、各单位政府网站的规范整合工作；2018年12月底前，完成区级及以下政府网站的规范整合工作。

未来，市政府各部门、各单位政府网站将逐步向市级平台迁移。经市政府办公厅批准后，各区政府建设本区集约化平台。北京将形成“1+N”的市区两级政府网站集约化平台。即一个市级集约化平台，N个区级集约化平台，两类平台互联互通、协同联动。

提质：打造网络版“一站式服务”

“要做好被整合网站内容迁移工作，杜绝一关了之，确保内容不少、数据不丢、保障不减。”市政府公开办有关负责人表示，政府网站规范整合是为了集中精力提供更优质的服务，因此虽然网站数目少了，但各类服务“一项都不能少”，还要有效提升政府网站功能和服务水平。

完善信息发布功能，要求重要政策信息在12小时内转载；强化解读回应功能，政府网站发布重要政策文件时，要同步制作便于公众理解和互联网传播的解读产品；对社会公众关注的热点问题和重大突发事件，要通过政府网站及时作出权威、正面回应。

伴随政府网站精简，将整合全市政务服务资源与数据，加快构建权威、便捷的一体化互联网政务服务平台，形成互联互通的政务信息资源库，让“数据多跑路、群众少跑腿”；搭建统一的互动交流平台，建立网民意见建议的审看、处理和反馈等机制，做到件件有落实、事事有回音。

目标：政府网站将锁定“获得感”和“智能化”

《实施意见》首次指明了本市政府网站创新发展的方向：要更加注重网站的用户体验，让群众有更多获得感。目前，本市政府网站的个性化服务存在功能使用步骤繁琐、订阅信息受限、定制服务功能渠道单一等不足。下一步，要以用户为中心，打造个人和企业专属主页，提供个性化、便捷化、智能化服务，实现“千人千网”。

同时，要充分利用大数据、人工智能等新技术，构建可灵活扩展的智慧型网站架构。比如通过自然语言处理等相关技术，自动解答用户咨询；开放网上政务服务接口，引入社会力量，开展预约查询、证照寄送以及在线支付等服务。

新闻背景

党中央、国务院高度重视政府网站建设管理工作。习近平总书记在党的十九大报告中明确提出，“善于运用互联网技术和信息化手段开展工作”、“要加强互联网内容建设，建立网络综合治理体系，营造清朗的网络空间”。今年5月，国务院办公厅印发《政府网站发展指引》，提出了建设“三个平台、一个网上政府”的目标。

多年来，在北京市信息化建设发展中，全市政府网站建设打下了较好的基础，但总体上看还处于“合格达标”水平，距离打造“优质高效”的网上政府还有较大差距。为此，本市制定出台《实施意见》，就是针对政府网站建设管理工作中存在的这些痛点和难点，给出解决方案和操作指南。

（责编：tibet）