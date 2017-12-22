冬日，在顺义区赵全营镇前桑园村的北京兴农天力农机服务合作社，一排排接近3米高的墨绿色现代化拖拉机车头一字排开，不远处，还有几台最新式的青饲玉米收割机和小麦收割机，让农户们心里稀罕得不得了。

日前，北京银行宣布成立首支惠民基金，并推出“扶志农户、扶智村镇、扶植产业”的精准扶贫服务体系，为分散的个体农户参与新农村经济、大农业建设提供机会，并通过投贷联动和示范作用撬动上百亿的社会资金，对有机农产品、乡村民宿、农业基因技术等新兴业态“输血补气”。

据介绍，惠民基金的成立将有效解决三大难题：一是解决农业企业获取资金途径狭窄难题，惠民基金将直接注入相关合作项目，改变涉农企业单纯依赖银行信贷的融资模式；二是解决农村经济单兵作战能力弱难题，惠民基金将调动各界力量，注资参与农业建设发展，发展规模化合作，提升经济效益；三是解决单一个人无法投资规模化农业难题，通过有效吸引个人客户直接参与、支持农村建设项目，并从发展中分享稳健的投资回报。

“这个青饲玉米收割机，三个工人24小时三班倒，每天能收割四五百亩地，顶之前十多个人工的劳作量。”合作社里的农户王阿姨乐呵呵地说，“还有这两台无人机，主要用于播种、洒农药，甭提多厉害了！”

记者了解到，作为拥有5000余农户的最大市级合作社，通过收集农户耕地进行集约化耕种，不仅大大提高了农作效率，老百姓的钱袋子也“鼓”了起来。然而，一开始动辄数十万甚至上百万的自动化器械让村里的农户们望而却步。“多亏了北京银行的贷款，帮助我们置办了这些‘大家伙’，按目前的进度，两到三年就能收本儿！”王阿姨说。

“富民贷”作为北京银行“富民直通车”的金融服务之一，针对不同农户的经营需求，通过保证、抵押、信用、互助基金担保等多种创新组合担保方式，缓解农户贷款难、融资贵等问题。

与此同时，作为打通农村金融服务“最后一公里”的金融服务站也实现了全面升级。在合作社旁边的“北京银行富民直通车”金融服务站，做水果生意的李大爷在智能柜员机前，对准摄像头眨眼拍照、扫描身份证、在移动PAD上核对信息，不到两分钟，一张崭新的“富民卡”就从智能柜员机里吐了出来。

“自从北京银行在村里开通了‘富民直通车’，安上了北京银行的MPOS机，收款方便多了，收付款只要扫下二维码就行，钱就自动到了我的卡里，需要现金的话，直接从安装在村委会的北京银行助农综合服务终端上就可以取，再也不用跑好远找网点取钱，也不用担心收到假钱了。”李大爷如今用起新技术已是得心应手。

据了解，2014年北京银行率先推出“富民直通车”，涵盖了“富民卡”“富民贷”和“富民通”三大服务体系，满足了郊区农民在理财、创业和支付等方面的金融服务。值得一提的是，随着京津冀协同发展大幕开启，这辆“富民直通车”正在驶出北京，驶向津冀。

2016年北京银行与京津冀三地农委、旅游委、农业担保公司等相关单位共同建立政策互通的担保机制、搭建了资源共享的产品体系、构建无缝对接的结算网络，实现了在京津冀三地政策、服务、资源和客户的互通。截至目前，北京银行已在京津冀三地建立300余家“富民直通车”金融服务站点，涵盖了300多个行政村，发放“富民卡”62万张，为4万余农户发放涉农贷款140余亿元，有效打通农村金融服务的“最后一公里”。

（责编：tibet）