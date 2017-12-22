12月21日10时38分，随着一声汽笛短鸣，一列铁路行包货运专线从东南方向驶来，在永定河休闲森林公园附近消失，进入长达6公里的地下隧道。几分钟后，列车驶出，一路向西北疾驰。列车通行，也意味着为期两年三个月的长安街西延引起丰沙铁路改建工程正式竣工通车，投入运营。

清晨4时40分，工程施工的最后一“哆嗦”——轨道拨接施工正式开始。简单说就是将旧轨道上的铁轨切断，然后转接到新轨道上，这涉及轨道、电路、信号等不同工种，讲究的就是时间紧凑、专业配合、紧密协作。“此次作业属于铁路一级拨线施工！作业点儿是我们专门申请的天窗点，就是要在行车少的时候迅速完成接拨。为此，我们投入了2000名人工，几乎可以说是一米一人！”丰沙线改建工程项目总工程师申烨楠在热火朝天的施工现场，指挥轨道“上下”的兄弟们做“最后的冲刺”。之所以说是轨道“上下”，是除了在轨道作业的人员外，头顶接触网架、轨道下方的道砟路基，都有施工人员在紧张忙碌着。

丰沙线改建工程项目部指挥部指挥长郑雨介绍，丰沙线入地是为了配合长安街西延，这也是本市首个因城市规划进行入地的既有铁路改造工程，可同时满足首钢厂区和永定河保护带等几个重要地区的总体规划要求。开通运营后的线路设计时速仍为100公里，主要承担丰沙线每天约80对的客货运任务。

从地图上看，丰沙线铁路将从东南向西北方向，在西五环外莲石路至阜成路间斜着下穿长安街西延线。中铁六局北京铁建公司承建后，将由原紧贴永定河大堤位置的丰沙铁路东移50米，改从首钢老厂院内通过，以隧道方式下穿首钢西侧厂区、石景山和京能热电厂南侧厂区，工程全长6985米。

这次改线入地，是国铁隧道首次穿越石景山。隧道上方有石景山区重点文物功碑阁、天主宫院，且工程紧邻既有丰沙铁路，明挖深基坑与既有丰沙铁路线并行，邻近首钢厂区内的散热塔、距历史文物北惠济庙仅3米。且沿线的各种地下管线情况异常复杂，尤其是隧道距离最近的“头顶”建筑物仅2米，隧道整体施工难度之大可想而知。项目部派专人24小时加强既有线及构筑物的施工防护，保证基坑稳定和周边建筑物的安全。

工程负责人介绍，丰沙线入地后，地面腾出的开阔空间将用于道路、绿地等各种城市规划设施。入地隧道口毗邻永定河休闲森林公园，今后将配合提升永定河景观带的整体打造，提升首钢地区和永定河区域的综合形象。

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