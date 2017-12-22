“蓝天霸屏”“无霾月”是网友近日用来形容北京天气的高频词汇。不少市民觉得，2017年北京的冬天和往年不一样，蓝天多了，空气好了。记者12月21日从北京市环保局拿到的最新数据显示，从11月15日进入采暖季至12月20日的36天里，北京收获了32个空气质量优良天，空气达标率高达89%，且PM2.5浓度平均只有38微克/立方米，堪比非采暖季！今年秋冬季到目前为止，只出现了4个重污染天，比往年少了一半还多。

PM2.5浓度形同非采暖季

往年采暖季，隔三差五就有雾霾相伴，2017年进入秋冬季以来，北京仅出现了4天重污染，特别是进入采暖季以后，只有一天发生重污染天气，历史同期，重污染平均都有七八天，且有两天是最重一级的严重污染水平。

北京市环保监测中心的工程师王欣说，2017年秋冬季的重污染可以说屈指可数，且重污染间隔时间也比较长，从公众感受来说，空气质量不错。

数据显示，距离目前最近的一次重污染发生在12月2日，之后就是连续18天的空气优良天，其中一级优的天气就有15天。再往前推，11月6日有一次重污染天气，还有就是10月26日至27日两天。但这几次，PM2.5浓度是在200微克/立方米上下，算是重污染里面程度相对较轻的。“这样的空气质量，在往年采暖季是无法想象的。”王欣说。

记者了解到，采暖季开始以来截至12月20日，本市PM2.5平均浓度只有38微克/立方米。王欣说，就是随便拿出一个非采暖季的月均浓度值，差不多也就是这个水平了。过去四年的同一时期，这个值平均都要达到93微克/立方米。

从全年数据来看，2017年空气质量优良天已经累计达到218天，比2016年的192天增加了26天；重污染天数从去年的35天下降到21天，减少了14天。

风力较大助力污染物消散

空气质量的改善，是“天帮忙”和“人努力”的共同结果。

据介绍，今冬北京冷空气活动比较频繁，雨水少，比较干燥，这些因素都不利于雾霾的形成，气象条件总体来说比较有利。数据显示，今年12月1日至19日期间，北京平均风力达2.31米/秒，大于2015年同一时段的2.12米/秒和2016年1.58米/秒。气象专家表示，风力偏大，空气扩散条件比较好，有利于雾和霾的减少。在冷空气比较频繁的情况下，再加上京津冀等地近年来大气污染治理工作逐步推进，今年12月北京出现蓝天的几率就更高一些。

“散乱污”治理效果明显

空气质量的改善关键还是要靠“人努力”。随着“大气十条”和五年清洁空气行动计划的继续推进，2017年秋冬季，北京市在环保部的统一安排下，又采取了秋冬季大气污染综合治理攻坚行动，各个区轮流进行“打散治污”专项执法行动，可以说减排力度空前。

2017年的各项污染减排措施，特别是燃煤和“散乱污”企业的治理，与二氧化硫、PM2.5浓度的下降直接挂钩。到目前为止，今年本市二氧化硫的下降比例已达20%，PM2.5也比去年同期下降了18.6%，降幅非常明显。同时，空气质量的改善也是区域共同大力度的减排和北京市持续多年采取各项治污减排措施的效益释放。

此外，由于12月份空气质量持续不错，截至12月20日，今年全年PM2.5的平均浓度比11月的统计数据又下降了1微克/立方米，目前在57微克/立方米的水平。按照五年清洁空气行动计划，到2017年年底，本市PM2.5浓度要下降到60微克/立方米左右。

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