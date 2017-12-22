作为国家考核断面，平谷东店断面水质2015年、2016年均未达到考核要求。为此，中央环保督察组专门提出了整改意见，平谷区以整治畜禽养殖污染、生活污水、企业废水为重点，全面开展水污染防治工作。

东店出境断面是国家考核北京市的出境水断面，位于平谷区与河北省三河市交界处。由于上游河道周边长期存在畜禽养殖废水、村民生活污水直排的现象，该断面水质在前两年曾一度低于五类水体标准，无法达到考核标准。

今年以来，平谷区针对中央环境保护督察反馈意见进行逐条梳理，明确牵头单位和责任单位，确定完成时限，制定整改目标和整改措施，确保督察反馈意见得到有效落实。全区共排查、封堵养殖排污口799个，养殖场全部建设粪污收集设施；共建设收集池63座，截流向河道直排的生活污水；对207家排放废水企业进行截流或接入市政排污管网；推进污水应急处理站提标改造工程、河道治理工程、新城截污工程、“生态桥”治理工程等重点治水治污工程，并加强污水处理厂运行管理。

每日监测4个考核断面,每周监测68个乡镇跨界断面和达标重点断面，评估各乡镇水质并排名，实行乡镇间水生态补偿机制，约谈指导水质较差乡镇；组织各相关部门、属地政府开展联合执法，已立案处罚涉水违法企业、养殖场共53家。经过一年来的不懈努力，平谷区水质有了明显改善，1至11月东店断面水质平均值已达到考核标准。

此外，针对中央环境保护督察反馈意见，对区内餐饮企业油烟排放情况也进行了集中整治。截至目前，共开展餐饮行业联合执法60余次，检查餐饮企业1200余家次。同时为大型餐饮企业安装了油烟在线监控设备，执法人员利用手机APP终端系统，对油烟污染物排放进行实时监控。

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