傍晚，在新发地市场工作的孙艳龙结束了一天的工作，回到离市场不远处的家里，父母把热乎乎的晚饭端上餐桌，一家五口其乐融融。孙艳龙所住的小区，名为“经营者乐园”，是新发地专为外地来京的商户们建造的社区，孙艳龙一家人已经在这里生活了13年。

作为首都的“菜篮子”和“果盘子”，新发地市场聚集了来自全国各地的商户，他们源源不断地将各地的优质农产品带进京城，保障了首都农产品稳定供应。2000年以前，许多新发地商户在市场周边租房子，居住环境并不舒适。为了让商户们既能“乐业”，也能“安居”，新发地2001年至2010年陆续建设了4个社区，共提供1200多套、近10万平方米的房屋供商户租住。

1999年，20岁的孙艳龙离开东北老家，来北京闯荡，第一份工作就是在新发地卖西瓜，起初住在市场生活区的宿舍里。2004年，崭新的“经营者乐园”建好后，孙艳龙作为第一批入住者搬进了新小区。两室一厅，一厨一卫，这个近60平方米的房子，成了他安家立业的起点。

“刚搬进新家，就把父母从东北老家接来了。”孙艳龙说，结婚生子后，市场还帮助解决孩子的上学问题，儿子先后在新发地幼儿园和新发地小学就读，如今已经成为了一名初中生。十几年来，孙艳龙所在的北京鹏程万达果品有限公司从最初的小摊位，成长为新发地西瓜销量最高的“单品大王”，他也从一个销售员成长为销售总监。

周边的租房价格不断上涨，但“经营者乐园”却一直低价位运行，价格仅为周边市场价格的一半。市场每年还会评选出一批文明户，他们和党员商户都可以享受20%的租金减免。“作为文明户，我们每个月的租金不到2000元。”孙艳龙说，如果自己在附近租房子，同等面积的租金至少需要5000元以上。

2014年，来自河北的李新月来到新发地市场工作，从以前的合租房搬到了“经营者乐园”，一家人住进了一套两居室，如今女儿已经两岁。“白天我出来工作，老人和孩子在家里也很放心。”李新月乐滋滋地说。

在“经营者乐园”，所有户型都是两居室，家家户户有防盗门。携家带口的商户可以租住一整套，单身商户可以合租，一套房里最多只能住6个人。小区经理毛旭升介绍，为了保证商户和家属的安全，小区24小时都有保安巡逻，每个楼道里配有灭火设施，并安装了高清摄像头。

考虑到商户们工作繁忙，“经营者乐园”为社区居民提供了周到的服务。小区内不仅有便利店、菜店和药店，还有一间图书室，里面摆放着儿童读物、历史书籍等各类图书，供商户和家属们免费借阅。在小区的花园里，设有各种健身器材，成为不少老人和儿童的娱乐场所。小区旁边，还有一个社区医院，可以为商户家里的老人免费体检，并为孩子免费打预防针。

在“经营者乐园”，虽然居民来自全国各地，但他们早已互相熟识，走路碰面都会热情地打招呼。“市场为我们提供了舒适的居住场所，让我们在北京没有了后顾之忧。”孙艳龙说。

（责编：tibet）