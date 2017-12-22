冬至到，吃饺子。12月20日一大早，东城区朝阳门街道内务社区的志愿者们，来到27号院社区文化生活馆里一起包饺子，送给社区里行动不便的老人、残疾人和包片的环卫工人，大家伙儿一起热乎乎过冬至。

你拎着案板，我拿着擀面杖，他端着和馅的盆……一早，冒着严寒，40多位社区志愿者汇聚到文化生活馆的活动室里，洗完手，和面、切菜、拌馅儿……大家一起动手，擅长哪样干哪样，边聊天边包饺子。当天准备了猪肉白菜和牛肉胡萝卜两种馅儿，让口味不同的居民都有的选。

“我们社区地处东四南文保区，住着许多地道的‘老北京’，大家对传统文化格外重视。每到传统节日，社区都会举办活动，满足居民们的需求。”内务社区党委书记史海宁介绍，自打社区成立以来，每年冬至都会组织居民志愿者一起包饺子，除了参加活动的人一起吃之外，还会送给空巢老人、失独家庭、残疾人和外来务工人员。

因为场地有限、社区里需要照顾的人又多，每年都是志愿者们手工包一部分饺子，再买一部分速冻饺子。去年下半年，社区文化生活馆建成开放，面积五六百平方米。场地大了，社区决定今年不再买速冻饺子了，全部手工包。20棵大白菜，50斤白面，260元的肉馅，一大袋胡萝卜……今年准备的材料比往年多不少。

临近中午，这边快手继续包，那边，一些志愿者开始上门送饺子。家住49号院的丁秀芳奶奶今年91岁，一个人住，冬天下楼不方便，很少出门。11点刚到，有人敲门，打开一看，原来是老街坊端着一盘包好的饺子送来了。“我自个儿哪有本事包饺子啊！沾你们的光了，今儿中午吃饺子喽！”丁奶奶高兴地说。

在内务社区负责打扫厕所卫生的环卫工人杨秀荣，在这里工作10多年了，经常参加社区的志愿活动。临近中午，志愿者们也给他们夫妻俩送来了饺子。“又让你们费心了！”老杨笑呵呵地接过饺子。“这里的居民特别热心，对我也特别照顾，每年包粽子、包饺子、滚元宵，从没落下我，我们成这儿的新街坊了，感觉跟在家一样。”

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